Chicago Fire stasera su Italia 1: il finale della stagione 14 tra sorprese e pericoli

Severide è chiamato a prendere una decisione sul suo futuro mentre alla Caserma 51 si intrecciano vicende familiari e personali. Il finale di stagione prepara anche un momento ad alto rischio.

Questa sera, domenica 30 agosto, su Italia 1 appuntamento con Chicago Fire 14, con due nuovi episodi che chiudono la quattordicesima stagione della serie incentrata sulle avventure della Caserma 51. Al centro delle anticipazioni delle trame ci sono le vicende di Kelly Severide, Stella Kidd, Novak, Mouch, Herrmann e Cruz, protagonisti di un doppio appuntamento che accompagnerà il pubblico verso un finale di stagione ricco di emozioni e colpi di scena.

Chicago Fire 14 su Italia 1: cosa succede nel doppio appuntamento del 30 agosto

Il doppio appuntamento di questa sera porta in scena due episodi particolarmente importanti per i protagonisti di Chicago Fire 14. Mentre Severide si trova davanti a una scelta che potrebbe cambiare il suo futuro professionale, alla Caserma 51 si intrecciano questioni familiari, personali e professionali. Tra vecchi casi da risolvere, sorprese inaspettate e momenti di festa, la stagione si avvia verso un finale che lascerà diverse situazioni in sospeso.

Episodio 20 - Il diavolo in persona

Kelly si ritrova costretto a riaprire un caso irrisolto risalente a diversi decenni prima. La ricerca lo porta a scavare a fondo nei documenti del dipartimento e nel passato di suo padre Benny, nel tentativo di comprendere l'origine dei risentimenti di un suo superiore. Severide si trova così a fare i conti con segreti custoditi negli archivi e con alcuni delicati dilemmi etici legati all'eredità della propria famiglia.

Brandon Larracuente nel ruolo del vigile del fuoco Sal Vasquez

Durante un normale intervento sul campo, la squadra dell'ambulanza si imbatte in una situazione di emergenza che coinvolge da vicino la vita personale di Novak. La ragazza deve affrontare il forte impatto emotivo legato a un familiare in difficoltà, potendo contare sul sostegno dei colleghi e del resto della Caserma 51.

Nel frattempo, Mouch prosegue i suoi tentativi nel mondo della scrittura. Il suo progetto letterario, però, finisce per mettere a dura prova il rapporto di amicizia con Herrmann.

Episodio 21 (Finale di stagione) - Grazie

A seguito degli eventi recenti, a Severide viene presentata un'importante opportunità di promozione nell'OFI, l'ufficio indagini incendi. Kelly deve quindi valutare se intraprendere una nuova strada professionale oppure rimanere fedele alla squadra della Caserma 51, che ormai rappresenta una parte fondamentale della sua vita.

Il rinnovo delle promesse di matrimonio tra Christopher Herrmann e sua moglie Cindy

Stella Kidd e Severide ricevono inoltre la visita inaspettata di Isaiah, il ragazzo che avevano avuto in affido. La sua improvvisa ricomparsa riporta a galla dinamiche familiari e spinge la coppia a confrontarsi sui propri progetti per il futuro.

Herrmann e sua moglie Cindy decidono invece di celebrare il loro percorso insieme organizzando un rinnovo delle promesse matrimoniali. L'intera caserma viene coinvolta nei festeggiamenti, dando vita a un momento particolarmente emozionante al Molly's.

Anche Cruz e Chloe devono fare i conti con una sorpresa legata alla gravidanza di quest'ultima, mentre Mouch riceve importanti notizie riguardo al suo progetto letterario.

Il cliffhanger: verso la fine dell'episodio, la squadra viene chiamata a intervenire per una drammatica emergenza in un edificio in fiamme. La situazione precipita rapidamente e l'intervento si trasforma in un evento ad altissimo rischio. Il crollo parziale della struttura intrappola diversi pompieri all'interno, lasciando in sospeso il destino di alcuni membri della Caserma 51 e preparando il terreno per la quindicesima stagione.