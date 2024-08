Chicago Fire 12, stasera su Italia 1 ultimo episodio: trama e cast delle puntate del 14 agosto 2024

Stasera, 14 agosto 2024 su Italia 1 torna la dodicesima stagione di Chicago Fire con due nuovi episodi, il dodicesimo ed il tredicesimo. La serie fa parte del franchise Chicago creato da Derek Haas e Michael Brandt e, a causa dello sciopero degli sceneggiatori della scorsa estate, prevede solo tredici puntate rispetto alle consuete ventidue, oggi assisteremo al finale di stagione. Ecco la trama e il cast di quello che vedremo questa sera.

Chicago Fire: sinossi degli episodi del 14 agosto

Nel primo episodio Sotto pressione: Nella caserma, Kidd cerca un nuovo camion, mentre Severide è ancora l'ufficiale in comando. La squadra 3 viene sfidata dalla squadra 4 a battere il record di trascinamento di un camion. Nel frattempo, Lennox somministra un calmante senza seguire il protocollo, e Violet e Severide si interrogano sul fare rapporto, temendo possa sembrare una vendetta, al momento che egli ha fatto precedentemente rapporto ad entrambi.

Cruz affronta problemi con Chloe, preoccupata per il suo lavoro, mentre la squadra si prepara a battere il record. Lennox viene denunciato e si sfoga con i paramedici in ospedale. La Robinson, che aspira alla posizione di vice commissario, sorprende Severide ringraziandolo, ma lui sospetta un secondo fine. Alla fine, la squadra batte il record, ma non è valido perché non c'era nessuno del Guinness World Record.

Wallace Boden riceve una promozione nel finale di stagione

A seguire il finale di stagione con Mai dire addio: Boden torna a casa deciso a contrastare la Robinson, candidata alla posizione di vice commissario, e si candida lui stesso per il ruolo, ricevendo il supporto della squadra. Durante un intervento, Boden tenta di salvare un capomastro, ma l'operaio cade, ispirando Boden a formalizzare la sua candidatura. Nel frattempo, Mouch e Hermann indagano sulle modifiche al nuovo camion 81, scoprendo che le nuove norme vietano alterazioni ai mezzi.

Durante un intervento, Carver e Damon si scontrano con due civili, ma Kidd evita ulteriori complicazioni per proteggere la candidatura di Boden. Violet e Kidd riflettono sul passato di Carver, mentre Boden affronta la Robinson, che lo sfida apertamente. Successivamente, Boden viene promosso a vice commissario e riceve l'affetto della squadra 51, che lo ringrazia per il suo sostegno. Damon infine rivela un segreto a Severide.

