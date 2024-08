Chicago Fire 12, stasera su Italia 1: trama e cast delle puntate del 7 agosto 2024

Stasera, 7 agosto 2024 su Italia 1 torna la dodicesima stagione di Chicago Fire con tre nuovi episodi, l'ottavo, il nono ed il decimo. La serie fa parte del franchise Chicago creato da Derek Haas e Michael Brandt e, a causa dello sciopero degli sceneggiatori della scorsa estate, prevede solo tredici puntate rispetto alle consuete ventidue. Ecco la trama e il cast di quelle che vedremo questa sera.

Chicago Fire: sinossi degli episodi del 7 agosto

Nel primo episodio di stasera, dal titolo La nuova arrivata: Mouch continua il suo percorso di paramedicina, incontrando una donna interessata a lui. Il figliastro di Boden, ora autista, chiede di lavorare in caserma per arrotondare. Kylie subentra a Gibson sul camion 81 e Violet conosce un nuovo paramedico. La squadra interviene in un incendio in uno studio di registrazione, dove muore una persona. Kylie aiuta il figliastro di Boden con le procedure della caserma, scoprendo che è in difficoltà economiche.

Severide indaga sull'incendio, scoprendo che non è stato accidentale. Il cliente-rapper dello studio viene arrestato, ma Severide non è convinto della sua colpevolezza. Si scopre che il direttore degli studi e la moglie hanno rubato attrezzature costose prima dell'incendio. Mouch ha problemi con la paziente interessata a lui, che viene arrestata da Trudy per aver portato un esplosivo. Alla fine, Severide consegna al cliente-rapper un hard disk con le sue registrazioni salvate e Boden offre il suo supporto al figliastro.

Kelly Severide è interpretato da Taylor Kinney

A seguire Un ragazzo sbagliato: Severide sostituisce Boden per alcuni turni, mentre Mouch, impegnato in un corso, viene rimpiazzato da Kylie, e Damon arriva come sostituto per la 81. Dopo un intervento difficile, una troupe televisiva vuole intervistare Kidd, che passa il testimone a Damon. Hermann chiede a Ritter come tracciare i telefoni dei figli.

Cruz riceve una telefonata dall'assistente sociale: lo zio di Javi vuole portarlo in Honduras, ma poi si scopre che è un truffatore. Cruz organizza una trappola e l'uomo viene arrestato. Grazie a un'intervista in TV, il programma "Ragazze contro il fuoco" viene salvato. Violet cerca di convincere la nuova collega a restare alla 51, e Cruz rivela a Javi la verità sul finto zio.

Nell'episodio conclusivo, L'infiltrato, Ritter racconta a Violet di aver sentito un discorso sospetto di Damon, e Violet lo convince a informare il tenente Kidd. Nel frattempo, Severide scopre tre uomini armati nella caserma e si nasconde sul camion 81, che viene rubato. Kidd, notando l'assenza di Severide e del camion, allerta la polizia. Il camion viene portato fuori città per essere modificato, e Severide cerca di segnalare la sua posizione alla caserma. Cruz riesce a interpretare i segnali di Severide, confermando che è vivo.

Daniel Kyri nei panni di Darren Ritter

Severide tenta di usare il cellulare di uno dei malviventi per chiedere aiuto, ma viene scoperto e immobilizzato. La polizia individua il camion e si mette all'inseguimento, ma i malviventi uccidono uno dei loro complici e costringono Severide a guidare il camion carico di esplosivo. Severide riesce a chiamare Kidd e mette in vivavoce, permettendo alla polizia di tracciare la posizione. Creando un incendio in cabina, Severide costringe i malviventi a fermarsi. La polizia e la 51 intervengono e, dopo una sparatoria, arrestano i due malviventi. Alla fine, Ritter confessa a Damon di aver sollecitato la polizia a interrogarlo, causando l'irritazione di Damon.