Chicago Fire e Chicago Med stasera su Italia 1: trama e cast degli episodi del 7 settembre

Oggi, 7 settembre, a partire dalle 21:20, Italia 1 presenta due nuovi episodi della stagione undici della serie Chicago Fire, seguiti da due episodi di Chicago Med, entrambe facenti parte dell'universo televisivo di Chicago creato da Dick Wolf, noto anche per Chicago PD, trasmesso anch'esso su Italia 1. Di seguito, troverete le trame e il cast dei principali protagonisti delle puntate di questa sera.

Chicago Fire

Chicago Fire è stata creata da Michael Brandt e Derek Haas. La serie statunitense segue le vite personali e professionali dei membri della squadra dei vigili del fuoco e dei paramedici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Chicago. La trama ruota attorno alle sfide che affrontano nel combattere gli incendi, salvare vite e gestire situazioni di emergenza, mentre affrontano anche le dinamiche interne del dipartimento e le loro relazioni personali. La NBC ha rinnovato Chicago Fire per una dodicesima stagione.

Episodi del 7 settembre 2023: Trama

Stagione 11 - Episodio 17 - Il primo sintomo

Brett e Violet soccorrono un uomo in difficoltà che presenta sintomi insoliti, dando inizio a una serie di emergenze simili, tra cui la moglie della prima vittima. Nel frattempo, Cruz affronta problemi con Bamford e deve prendere una decisione sulla sua permanenza alla Cinquantuno, mentre Mouch si impegna al massimo per costruire un modello di un veicolo antincendio storico.

Stagione 11 - Episodio 18 - Il pericolo è ovunque

Kidd viene selezionata da Casey per far parte di una task force antiterrorismo, riunendo così i suoi vecchi amici e colleghi della Cinquantuno. Nel frattempo, Gallo riceve la visita inattesa di una zia che non vedeva da anni, mentre Tony si avvicina a stabilire un nuovo record di presenze sul lavoro all'interno del Dipartimento.

Cast:

Stagione 8 - Episodio 06 - La Mamma Me Lo Aveva Detto

Marcel collabora con Halstead nella cura del proprietario di un ristorante locale. Nel frattempo, Choi, Charles e Goodwin assistono una neomamma preoccupata di nuocere al suo bambino, mentre Maggie e Taylor affrontano un paziente ossessionato dal lavoro.

Stagione 8 - Episodio 07 - L'apparenza inganna

L'ospedale affronta un problema di mancata consegna delle divise, con Goodwin che cerca di risolvere la situazione. Crockett e Charles curano Renee, una paziente con psicosi causata dagli immunosoppressori presi dopo un trapianto renale. Hannah e Will soccorrono Maya, una ragazza incinta che va in overdose nonostante non abbia mai assunto droghe dopo un cesareo. Arrivano due detenuti gravemente feriti in ospedale: Sean, figlio di Archer, e Deke, il suo aggressore. Archer si occupa di Deke, mentre Neil opera Sean.

Cast: