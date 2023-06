Chicago Fire 10 e Chicago Med 7 stasera su Italia 1: trama e cast degli episodi del 22 giugno

Stasera, 22 giugno, a partire dalle 21:20, su Italia 1 vanno in onda due nuovi episodi di Chicago Fire 10 e, a seguire, due nuovi episodi di Chicago Med 7. Le serie fanno parte del franchise 'Chicago', creato da Michael Brandt e Derek Haas, a cui appartiene anche il progetto Chicago PD, in onda sempre su Italia 1. Ecco le trame ed i principali protagonisti delle puntate di questa sera.

Chicago Fire

Action drama che segue le vicende quotidiane di un gruppo di donne e di uomini che lavorano alla Caserma 51 del Dipartimento dei vigili del fuoco di Chicago. Ogni giorni affrontano le situazioni più disparate, affrontando con coraggio e devozione i problemi da superare, grazie anche all'affiatamento dei vari membri della squadra capitanata dal Capitano Bolden e dai Tenenti Casey e Severide.

La NBC sta attualmente mandando in onda l'undicesima stagione di Chicago Fire, la serie è stata rinnovata per una dodicesima stagione.

Episodi del 22 giugno 2023

Stagione 10 - Episodio 18 - Quello che c'è dentro di te

Boden viene catturato e preso in ostaggio insieme ai clienti di un negozio. Wallace farà il possibile per far in modo che non faccia del male a nessuno, mentre tutti i suo colleghi lavorano insieme per liberarlo.

Stagione 10 - Episodio 19 - Finisci ciò che hai iniziato

Dopo un tragico incidente aereo, la squadra dei pompieri interviene tempestivamente per salvare i civili intrappolati tra le macerie. Tuttavia, i responsabili federali dell'aviazione si accorgono che manca un pezzo del motore sulla scena dell'incidente e iniziano a incolpare ingiustamente Severide, uno dei membri della squadra. Questo errore potrebbe comportare serie ripercussioni legali per lui.

Successivamente, si scopre che il puntone mancante era stato involontariamente preso da un ragazzo della scuola su cui era crollato il motore dell'aereo. Questo giovane aveva trovato il pezzo e l'aveva tenuto come una sorta di ricordo dell'incidente. Severide, pur essendo innocente, decide di prendersi la colpa per proteggere il ragazzo dalla revoca dell'ammissione al College, cosa che potrebbe accadere se la sua responsabilità venisse scoperta.

Chicago Med

Medical drama spinoff di Chicago Fire sulle vite dello staff di uno degli ospedali più indaffarato della città: un'esplosione di emergenze, mediche e umane, invadono il pronto soccorso giornalmente e l'unico baluardo contro il caos imperante è il team di medici e infermieri che lottano quotidianamente per salvare le vite che finiscono nelle loro mani.

La NBC sta attualmente mandando in onda l'ottava stagione di Chicago Med, la serie è stata rinnovata per una nona stagione.

Episodi del 15 giugno 2023

Stagione 7 - Episodio 9 - Un regalo inaspettato

Il test antidroga di Vanessa risulta negativo. Will registra la proposta che gli fa Jessa, ossia far acquistare dall'ospedale il Vas-COM in cambio di una percentuale. Will vorrebbe andare all'FBI per denunciare il fatto ma la Goodwin glielo impedisce. Will e Dylan sono impegnati con Lily, una bambina di pochi mesi che da qualche giorno vomita ed e' poco reattiva. Blake e Crockett eseguiscono con successo un trapianto di fegato a Reuben.

Stagione 7 - Episodio 10 - Nessuna buona azione resta impunita... a Chicago

In seguito allo scandalo del Vas-COM, Goodwin entra in conflitto con il nuovo responsabile della conformità dell'ospedale e viene esclusa dalla riunione di bilancio del Consiglio. Crockett e Blake cercano di salvare un paziente il cui figlio soffre di autismo grave. Nel frattempo, il figlio di un paziente mente a suo padre riguardo alla sua diagnosi.

