Chicago Fire 10 e Chicago Med 7 stasera su Italia 1: trama e cast degli episodi

Stasera, 8 giugno, a partire dalle 21:20, su Italia 1 vanno in onda due nuovi episodi di Chicago Fire 11 e, a seguire, due nuovi episodi di Chicago Med 7. Le serie fanno parte del franchise 'Chicago', creato da Michael Brandt e Derek Haas, a cui appartiene anche il progetto Chicago PD. Ecco le trame ed i principali protagonisti delle puntate di questa sera.

Chicago Fire

Action drama che segue le vicende quotidiane di un gruppo di donne e di uomini che lavorano alla Caserma 51 del Dipartimento dei vigili del fuoco di Chicago. Ogni giorni affrontano le situazioni più disparate, affrontando con coraggio e devozione i problemi da superare, grazie anche all'affiatamento dei vari membri della squadra capitanata dal Capitano Bolden e dai Tenenti Casey e Severide.

La NBC sta attualmente mandando in onda l'undicesima stagione di Chicago Fire, la serie è stata rinnovata per una dodicesima stagione.

Episodi dell'8 giugno 2023

Stagione 10 - Episodio 14 - Un ufficiale grintoso

Il capo Hawkins fa di tutto per aiutare Brett e Violet con un problema. Kidd aspira al grado di tenente. Qualcuno chiede un favore a Mouch ed Herrmann.

Stagione 10 - Episodio 15 - Il pezzo Mancante

A seguito di un infortunio causato da un incendio in un sito industriale, Severide e Seager collaborano per indagare su una soffiata anonima. Come suo primo incarico, Kidd deve selezionare un nuovo pompiere.

Su Mediaset Infinity è caricato il promo del doppio appuntamento

Cast:

Chicago Med

Medical drama spinoff di Chicago Fire sulle vite dello staff di uno degli ospedali più indaffarato della città: un'esplosione di emergenze, mediche e umane, invadono il pronto soccorso giornalmente e l'unico baluardo contro il caos imperante è il team di medici e infermieri che lottano quotidianamente per salvare le vite che finiscono nelle loro mani.

La NBC sta attualmente mandando in onda l'ottava stagione di Chicago Med, la serie è stata rinnovata per una nona stagione.

Episodi dell'8 giugno 2023

Stagione 7 - Episodio 5 - Cambiare è difficile

Avery, la figlia della dottoressa Blake, rimane gravemente ferita dopo essere stata investita da un'auto. Will e Stevie devono mettere da parte i propri ego per salvare un paziente anziano.

Stagione 7 - Episodio 6 - Tutto lecito per il bene del paziente

Stevie si trova a occuparsi della madre. Le alleanze di Crockett vengono messe alla prova quando il fegato del suo paziente potrebbe essere compatibile con uno dei pazienti del Dottor Blake. I trascorsi di Dylan con il padre di un paziente interferisce con la sua percezione di un caso.

Cast:

Nick Gehlfuss: Dr. Will Halstead

Dominic Rains: Dr. Crockett Marcel

Marlyne Barrett: Maggie Lockwood

Kristen Hager: Dr. Stevie Hammer

Guy Lockard: Dr. Dylan Scott

S. Epatha Merkerson: Sharon Goodwin

Oliver Platt: Dr. Daniel Charles

Steven Weber: Dr. Dean Archer

Sarah Rafferty: Dr. Pamela Blake

Asjha Cooper: Dr. Vanessa Taylor

Michael Rady: Dr. Matt Cooper