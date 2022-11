Chiara: ad Assisi si terrà una proiezione speciale del film di Susanna Nicchiarelli

Chiara di Susanna Nicchiarelli, la cui uscita nelle sale di tutta Italia è prevista per il prossimo 7 dicembre, arriva ad Assisi per una proiezione speciale, giovedì 1° dicembre alle ore 21.00, promossa dal Comune di Assisi e dalla Provincia Serafica di San Francesco d'Assisi, in collaborazione con la Fondazione Ente dello Spettacolo, alla presenza delle istituzioni civili e religiose della città.

Chiara: un'immagine del film

Una sorta di "ritorno a casa", che riporta nei luoghi originali una figura, quella di Chiara, che dall'Umbria del 1200 continua a parlare ancora oggi al mondo intero: un simbolo universale, un personaggio chiave della cultura e della fede non solo medievali. "L'anteprima di Chiara ad Assisi", ha dichiarato Stefania Proietti, Sindaca di Assisi, "è un'occasione unica e imperdibile per conoscere da vicino e a fondo la vita della nostra Santa. Un'opportunità che ci riempie di orgoglio anche perché alla realizzazione del film ha contribuito l'Anonima Frottolisti, un gruppo musicale nato ad Assisi e specializzato nelle note dell'umanesimo."

Per una sera, il Palazzo del Monte Frumentario di Assisi diventa una sala cinematografica per ospitare la proiezione e, a seguire, un incontro con la regista e sceneggiatrice Susanna Nicchiarelli, la protagonista del film Margherita Mazzucco e il francescano Marco Guida, tra i massimi studiosi della storia di Santa Chiara.

"Sono felice che dopo la Mostra di Venezia il percorso di Chiara riprenda proprio dalla città di Assisi", racconta Susanna Nicchiarelli. "Credo sia la cosa più giusta per lo spirito del film: oltre a essere la città di Chiara e Francesco, Assisi è un luogo fondamentale anche per la cultura laica, un simbolo di pace e di fratellanza. Mi emoziona mostrarlo ai francescani, alcuni di loro lo hanno già visto ed amato, e alle clarisse, che lo vedranno in contemporanea con noi nel loro monastero... sarà una serata sicuramente molto emozionante!".

Chiara è un film scritto e diretto dalla Nicchiarelli, collaborazione alla sceneggiatura Chiara Frugoni, fotografia Crystel Fournier, montaggio Stefano Cravero, scenografia Ludovica Ferrario, costumi Massimo Cantini Parrini, acconciature Desirée Corridoni, trucco Valentina Tomljanovic, suono in presa diretta Adriano Di Lorenzo, musiche Anonima Frottolisti, produttrice delegata Italia Serena Alfieri, organizzatore generale Maurizio Milo, aiuto regia Nicola Scorza, casting Francesca Borromeo, adattamento dialoghi e consulenza linguistica Nadia Cannata, montaggio presa diretta Daniela Bassani, Marzia Cordò, montaggio suono Marc Bastien, mixage Franco Piscopo.