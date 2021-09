Chiara Ferragni in lingerie su Instagram, la foto hot è "too much"

Chiara Ferragni ha movimentato la giornata dei suoi fan con una foto hot su Instagram: nel selfie pubblicato sul social, la nota influencer indossa solo la lingerie per promuovere il marchio Intimissimi. La foto in poco tempo ha ricevuto migliaia di like e di commenti positivi, anche se qualcuno ha giudicato lo scatto un poco 'too much'.

Pochi giorni fa Chiara Ferragni ha festeggiato il terzo anniversario di matrimonio, per l'occasione Fedez le ha dedicato una canzone e un'esibizione su una piattaforma sul lago di Como. Messasi alle spalle le voci di una presunta crisi tra lei ed il rapper, alimentata da alcune foto pubblicate da Chi, Chiara Ferragni è tornata a far parlare di sé per la sua attività sui social. Oggi l'imprenditrice digitale ha pubblicato una foto su Instagram che in pochi minuti ha ricevuto migliaia di like e di commenti. Chiara si è fotografata nella sua leggendaria cabina armadio, la Ferragni nel selfie indossa solo della lingerie.

Chiara Ferragni e Fedez, lite in barca alla vigilia dell'anniversario di matrimonio: cosa è successo

L'imprenditrice digitale pubblicizza la linea Intimissimi, il completino intimo, di colore nero, è in pizzo con nastri che fasciano il ventre e lascia poco spazio alla fantasia dei suoi circa 25 milioni di followers. Chiara nella foto dimostra di aver recuperato una forma perfetta dopo la seconda gravidanza, l'influencer a marzo ha partorito la sua secondogenita Vittoria Lucia Ferragni.

I commenti sotto la foto, come sempre, sono moltissimi e diversi tra loro. Molti hanno apprezzato il post altri hanno trovato l'occasione, ma non avevamo dubbi, per insultare la Ferragni. "Già immagino Fedez dall'altra stanza che vede la foto e corre per raggiungerti", ha scitto un utente e qualcun altro ha sottolineato: "Sto qui per i commenti dei boomers bigottoni", commenti che puntualmente sono arrivati.