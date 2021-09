Chiara Ferragni e Fedez, lite in barca alla vigilia dell'anniversario di matrimonio: cosa è successo

Un fine estate movimentato per Chiara Ferragni e Fedez: alla vigilia del terzo anniversario di matrimonio la coppia ha un furioso litigio in alto mare con urla e pianti.

Fine estate movimentato per Chiara Ferragni e Fedez: gli ultimi giorni delle vacanze sono stati rovinati da un furioso litigio in barca della coppia più social del gossip italiano. L'episodio è stato reso noto grazie ad una foto pubblicata su Chi. Il settimanale fa anche un resoconto del battibecco avvenuto a bordo dello yacht di Diego Della Valle, alla vigilia del terzo anniversario di matrimonio. Ecco cosa è successo, secondo Chi.

L'estate dei Ferragnez è stata puntualmente documentata sui social. La 'Royal Couple italiana', come la definiscono i fan, ha scelto Porto Cervo come meta delle loro vacanze, Fedez e Chiara Ferragni hanno affittato una sontuosa villa in cui hanno ospitato anche amici appartenenti allo show business, come Achille Lauro. Dopo aver lasciato la villa i due, insieme ai figli Leone Lucia e Vittoria Lucia, si sono trasferiti a bordo dello yacht 'Mia', e, in compagnia di Valentina e Francesca, sorelle di Chiara, i rispettivi compagni e alcuni amici, hanno puntato verso la Campania.

Il settimanale Chi racconta che da questo yacht, Chiara e Fedez si sono trasferiti sull'imbarcazione di Diego Della Valle, azionista di maggioranza di Tod's, l'azienda in cui la Ferragni occupa un posto nel Consiglio di Amministrazione. A bordo dello yacht dell'ex proprietario della Fiorentina sarebbe esploso il litigio documentato da Chi. Secondo le indiscrezioni del settimanale diretto da Alfonso Signorini, la lite scoppiata tra i due ha visto Fedez inveire mostrando il cellulare e Chiara scoppiare a piangere: "Fedez esplode come un ciclone e inveisce contro la moglie, lei risponde, cerca di calmarlo, poi scoppia a piangere disperata. Durante la lite il rapper mostra qualcosa sul cellulare, fa delle telefonate mentre lei cerca di intervenire come se volesse dare la sua versione dei fatti", si legge sulle pagine del giornale in edicola.

Chi non spiega i motivi della lite ma racconta che l'alterco ha avuto delle conseguenze, tornati sullo Yacht 'Mia' Fedez avrebbe fatto vita solitaria mentre lei si sarebbe consolata tra le braccia delle sorelle: "un uragano che scatena in lui una rabbia furibonda e che fa esplodere lei in lacrime. Dopo le urla non torna il sereno, anzi: Fedez si isola e sparisce dai radar, resta in cabina quasi due giorni fino al ritorno a Milano".

La lite dimostra solo che, a dispetto di quanto credono le persone che vivono sui social, anche i Ferragnez sono una coppia comune che può avere le sue giornate no. E, a dimostrazione che "L'Amore non è bello se non è litigarello", come cantava Jimmy Fontana, sui Ferragnez sembra essere tornato il sereno. Oggi, 1 settembre 2021, è il terzo anniversario del loro matrimonio. Chiara ha pubblicato una foto in cui, con indosso l'abito da sposa, abbraccia Fedez, nella caption si legge "tre anni fa ho sposato l'uomo della mia vita ed è stato uno dei giorni più belli che abbia mai vissuto, circondata da tutte le persone che amo veramente. Per molti altri anni che celebrano questo sentimento", augurandosi di festeggiare questo giorno per molti altri anni.