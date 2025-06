Milly Carlucci: "Chiara Ferragni ha detto no a Ballando. E su Barbara D’Urso…"

Anche nella stagione televisiv 2025/2026, Milly Carlucci rimarrà uno dei volti imprescindibili e più importanti della tv di Stato con il longevo programma di successo Ballando con le stelle.

Durante la presentazione dei palinsesti Rai da settembre a dicembre, Carlucci ha fatto chiarezza su alcuni rumor che sono circolati nei mesi e nelle scorse settimane.

Il rifiuto di Chiara Ferragni

Di recente, Roberto Alessi aveva annunciato la presenza di Chiara Ferragni nella prossima stagione di Ballando con le stelle ma Milly Carlucci ha smentito quest'ipotesi.

Milly Carlucci in una puntata di Ballando con le stelle

"Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle? L'ho chiamata, ma al momento non se l'è sentita. Poi non so quando, se e come deciderà di rispondere, vedremo" ha spiegato con chiarezza Carlucci, ammettendo di aver pensato al coinvolgimento della discussa imprenditrice digitale nel prossimo giro di giostra sulla Rai.

Giuria confermata e la risposta enigmatica su Barbara D'Urso

Milly Carlucci ha confermato che la giuria sarà la stessa degli ultimi anni: Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni.

"Ci vogliamo bene e nelle famiglie è giusto confrontarsi e avere opinioni diverse" spiega la conduttrice in merito alle varie discussioni che puntualmente animano la trasmissione inaugurata ormai nel lontano 2005.

Barbara D'Urso durante un'intervista

Milly Carlucci in maniera criptica alla possibilità di vedere Barbara D'Urso tra i concorrenti:"Questo è il bello di fare i casting di Ballando con le Stelle. Nei mesi prima tutti ti fanno proposte, si fanno ipotesi: alcune sono nate, altre sono morte, altre ancora confermate. Continuate a seguirci". Al fianco di Milly Carlucci ci sarà come sempre Paolo Belli ad accompagnare i vari concorrenti in studio insieme vari ballerini e alle ballerine che lavoreranno a stretto contatto con i vip in gara.