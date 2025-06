Chiara Ferragni e la stoccata a Fedez: "Noi di nuovo insieme?...". Tramonta ogni speranza di riconciliazione

In un video che è stato pubblicato su TikTok, Chiara Ferragni risponde a tono a uno dei suoi fan in merito al rapporto che potrebbe avere in futuro con Fedez.

C'è ancora tanto interesse sulla vita privata di Chiara Ferragni. Dopo lo scandalo del pandoro che ha travolto tutta la carriera da influencer, anche il privato è andato a rotoli. Il matrimonio con Fedez che è andato in crisi anche a causa dei problemi legali della Ferragni. La soap-opera, però, non è finita e il tira e molla tra i due continua su i social.

"Non torneremo insieme mai e poi mai": la frecciata di Chiara Ferragni a Fedez

The Ferragnez: Chiara Ferragni e Fedez in un momento della serie Amazon

Nel corso degli ultimi tempi, la Ferragni è molto più attiva su TikTok che su Instagram. Ed è un suo video, pubblicato di recente, che ha aggiunto un nuovo tassello sulla storia con Fedez. L'infuencer si è ripresa mentre canticchiava "Manchild", un brano di Sabrina Carpenter che descrive uomini adulti incapaci di comportarsi in modo maturo. Sebbene Chiara Ferragni abbia cercato di smorzare le speculazioni, affermando che il messaggio era "un concetto generale", il contesto e le successive interazioni sui social hanno lasciato poco spazio all'interpretazione.

E' stato uno dei suoi follower che ha posto una domanda scomoda in merito alla situazione con Fedez. "Ma tu e Fedez quando tornate insieme?", domanda uno degli utenti. La risposta di Chiara Ferragni non si è lasciata attendere e non ha lasciato alcuna ambiguità: "Mai e poi mai". Una dichiarazione netta e inequivocabile che ha cancellato qualsiasi speranza di riconciliazione per i fan dell'ex coppia, noti per averli sempre sostenuti durante il loro matrimonio.

Un'affermazione netta che non lascia trasparire nulla di buono. Dopotutto, per come sono andate le cose era impossibile sperare in un ritorno di fiamma. Lei è impegnata nel ricostruire la sua immagine, e lui è preso dalla carriera di cantante che ha rilanciato dopo il successo ottenuto al Festival di Sanremo. Mai come ora, le strade tra i due sono su due rette differenti.