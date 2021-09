Fedez e Chiara Ferragni: una canzone speciale sul lago di Como per il terzo anniversario di matrimonio (VIDEO)

Un anniversario da favola per Fedez e Chiara Ferragni: nella cornice del lago di Como il rapper ha regalato una canzone inedita alla moglie per festeggiare i tre anni di matrimonio: la coppia sembra aver già dimenticato il litigio sullo Yacht di Diego Della Valle, documentato dalle foto del settimanale Chi.

Il giorno del terzo anniversario di matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni era iniziato con lo scoop di Chi: il settimanale aveva fotografato il litigio della coppia avvenuto al largo delle coste campane sullo Yacht di Diego Della Valle. Il giornale di Alfonso Signorini aveva parlato di un Fedez furente e di una Ferragni in lacrime, consolata dalle sorelle Valentina e Francesca.

Ieri sera i Ferragnez hanno voluto smentire le voci di crisi con una serata da favola. Fedez ha scritto una canzone per la moglie, l'imprenditrice digitale l'ha ascoltata per la prima volta ieri sera, lui l'ha cantata dal vivo su una piattaforma sul lago di Como. Chiara ha ripreso tutto, condividendo la scena sulle sue storie di Instagram, "mi ha portata su una piattaforma sul lago di Como e ha cantato una sua nuova canzone scritta per me", ha scritto la Ferragni nella caption.

Nel testo Fedez ha fatto anche un riferimento ironico all'ormai famoso litigio: "Giuro mi fai venire voglia di futuro. Mi lasci vincere e poi vuoi la rivincita. E litigare con te è meglio del cinema", ha cantato il rapper mentre il sole tramontava sul lago di Como. "Buon anniversario amore", ha concluso il cantante mentre la moglie gli è andata incontro per abbracciarlo.