Chiara Ferragni, il vero motivo per cui sta con Tronchetti Provera, secondo Corona: "Solo lui può salvarla"

Anche se nel suo profilo Instagram tutto sembra quieto, per Chiara Ferragni continua il periodo nero. Il rinvio a giudizio per truffa aggravata, e nel frattempo Fabrizio Corona che continua con la sue dichiarazioni sui Ferragnez. Intanto, anche la relazione con Giovanni Tronchetti Provera le starebbe dando qualche problema.

Chiara Ferragni e il pandoro Balocco

Fabrizio Corona e l'episodio di Falsissimo

Ieri sera Fabrizio Corona ha rilasciato sul suo canale YouTube un nuovo episodio, stavolta dedicato a Chiara Ferragni. Tra i vari gossip -Corona sostiene che Fedez sarebbe stato tradito sia con Achille Lauro che con Naska- a un certo punto, l'ex "re dei paparazzi" ha insinuato che la relazione con Giovanni Tronchetti Provera abbia un risvolto economico. Secondo Corona al momento la Ferragni più che follower, ha perso contratti: le aziende infatti, vogliono essere rappresentate da personaggi positivi, non persone su cui aleggia un processo per truffa. In conclusione, sottolinea Corona nel filmato, l'inchiesta giudiziaria potrebbe far collassare definitivamente l'impero di Chiara e "Tronchetti Provera è l'unico che può salvarla da un'ipotetica bancarotta, se si dovesse verificare, il che è soltanto un'ipotesi. Per evitare il processo occorre pagare, 10-15 milioni. E chi li ha? Soltanto 'Tronchetto' può farlo".

Chiara Ferragni all'anteprima USA del suo film Chiara Ferragni: Unposted

La relazione con Tronchetti Provera: la storia e i video cancellati

Ma a proposito di "Tronchetto", anche qui per la Ferragni le cose sembrerebbero più complicate di come appaiono. Recentemente l'influencer è stata ospite dei premi Goya in Spagna, testimonial per il brand Goa Organics. Raggiunta dai microfoni dell'emittente Hola!, aveva confermato la sua relazione e che non sarebbe più tornata con Fedez: "Ho una relazione. Sono molto, molto felice. È la cosa migliore che mi sia capitata quest'anno, spero che continueremo così" . Pare però che la famiglia Tronchetti Provera, di essere associata a Chiara Ferragni non ne voglia proprio sapere. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha svelato che la madre di Giovanni, Cecilia Pirelli, è contraria alla relazione. Dopo le dichiarazioni alla tv spagnola, ha raccontato Parpiglia, "la famiglia Pirelli è ancora più furiosa, tanto che ha fatto cancellare dal web ogni video ufficiale dell'evento o tagliare alcune parti che contenessero quella dichiarazione. Digitare per credere...". Già alcuni giorni fa, si era verificato qualcosa di simile. In vacanza in montagna, la Ferragni aveva condiviso una storia Instagram in cui si intravedevano una libreria e una foto della famiglia Tronchetti Provera. Poco dopo, la storia era sparita. Anche in questo caso, era stato Parpiglia a notarlo. Di più: il giornalista non solo aveva rivelato che la madre di lui non avesse preso di buon occhio la storia, ma che avesse persino posto un veto sull' utilizzo della casa a Saint Moritz.

Insomma, Chiara Ferragni non dovrà solo convincere i giudici, ma anche la madre del nuovo compagno.