Chiara Ferragni, lo sfogo ai Goya Awards: "Con Tronchetti Provera sono felice. Fedez? Addio"

Durante la cerimonia dei Goya Awards, uno dei più importanti riconoscimenti cinematografici spagnoli, Chiara Ferragni non si è risparmiata nel commentare e lanciare alcune frecciatine al suo ex marito, il cantante Fedez.

Intervistata da Hola!, l'influencer non ha nascosto la sua felicità riguardo la sua vita privata, dichiarando: "Ho una relazione. Sono molto, molto felice. È la cosa migliore che mi sia capitata quest'anno, spero che continueremo così", riferendosi al suo legame con Giovanni Tronchetti Provera, che ha recentemente ufficializzato sui social, dove hanno iniziato a postare le prime foto insieme.

"Tutto accade per una ragione", ha commentato Ferragni, che, nonostante il lungo silenzio, ha sentito che era il momento giusto per esprimersi dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona della settimana scorsa, offrendo la sua versione dei fatti.

The Ferragnez - La serie: un'immagine

Per quanto riguarda Fedez, sembra che l'influencer abbia già chiuso definitivamente con lui: "No, con Fedez, no, no. Non tornerei mai più da lui. Addio, arrivederci", ha affermato.

La rivelazione di Corona e lo scandalo Ferragnez

Recentemente, Ferragni e Fedez sono tornati sotto i riflettori a causa delle rivelazioni di Fabrizio Corona, che ha parlato di un presunto tradimento da parte di Fedez con Angelica Montini, con cui il cantante avrebbe intrattenuto una relazione segreta durante il matrimonio con Ferragni. La vicenda ha scatenato numerose discussioni online, attirando l'attenzione anche del pubblico internazionale.

In risposta alle dichiarazioni di Corona, Fedez ha ammesso di aver commesso un errore, ma le sue parole non sono riuscite a placare la polemica. Nel frattempo, Chiara Ferragni si sta concentrando sulla sua nuova relazione, ribadendo la sua felicità con Giovanni Tronchetti Provera. "Avevo bisogno di un bravo ragazzo. Fedez? Non torneremo mai insieme", ha aggiunto.