Chiara Ferragni e Tronchetti Provera: è ufficiale, arriva il bacio (FOTO)

Ora è ufficiale: Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera fanno coppia. Il settimanale Chi infatti, li ha fotografati insieme a Saint Moritz, immortalando il momento del bacio: il servizio fotografico è nel numero attualmente in edicola, ma anticipato dal sito della testata.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: come si sono conosciuti

Archiviato Silvio Campara, con cui si vociferava di una liason la scorsa estate, adesso Chiara Ferragni sembra aver voltato pagina. Proprio mentre si definisce l'accordo di separazione con Fedez infatti, Chi ricostruisce la sua storia con il ricco imprenditore, erede di Marco Tronchetti Provera e di Cecilia Pirelli, nonché uno dei manager più pagati d'Italia. Secondo Chi i due già si conoscevano, dato che frequentano ambenti contigui e i che figli vanno anche nella stessa scuola. Sarebbe però lo scorso agosto, a Ibiza, che i due avrebbero approfondito la conoscenza: all'epoca la Ferragni era in procinto di partire per una vacanza in compagnia di Silvio Campara, ma alla fine i due avrebbero rinunciato e Campara sarebbe tornato dalla moglie.

Cosa sappiamo sulla nuova coppia

Poco dopo, Dagospia aveva rilanciato: Chiara Ferragni esce con Giovanni Tronchetti Provera. Padre di tre figli, separato da circa un anno e sempre molto riservato, il suo nome ha iniziato a circolare presto come nuova fiamma dell'imprenditrice digitale. Per ora la Ferragni ha mantenuto il riserbo sulle sue frequentazioni, ma le foto di Chi sono inequivocabili. Nei mesi scorsi, i due sarebbero già stati visti insieme a Villa D'Este sul Lago di Como e durante i festeggiamenti di Halloween: Chi li aveva già fotografati, ma ora la coppia sembra davvero fare sul serio. Qui sotto potete vedere le foto del bacio paparazzato:

Al momento, nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni in merito: vedremo se questa nuova coppia della Milano bene sceglierà l'esposizione mediatica o continuerà su questa via.