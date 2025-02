Achille Lauro risponde sul flirt con Chiara Ferragni: "Lascio il gossip a chi ha solo questo"

E alla fine, arrivò anche Achille Lauro. Dopo giorni di voci sul suo presunto flirt con Chiara Ferragni, oggi l'artista si è espresso in merito. In procinto di esibirsi al Festival di Sanremo 2025 infatti, nel corso di una conferenza stampa di presentazione del suo ultimo lavoro, ad Achille Lauro è stato chiesto un commento sul gossip che l'ha travolto.

La risposta di Achille Lauro: "Non è diverso dalla violenza"

Achille Lauro a Sanremo 2021

Il cantante salirà sul palco dell'Ariston con il brano Incoscienti Giovani, e oggi ha incontrato i giornalisti. Inevitabile, è arrivata la "domanda gossip" sulla vicenda.

Lauro ha innanzitutto ringraziato il giornalista, dicendogli che tanto prima o poi sarebbe uscita fuori. In seguito, ha aggiunto: "In questo momento così bello lascio il gossip a chi ha solo questo per esistere. Io, grazie a Dio, vivo ancora nel mondo dei sogni e dei grandi sognatori e vivo alienato a fare tanti progetti. Sto tanto all'estero, non seguo e non mi piace. Si parla tanto di violenza sulle donne e bisogna rendersi conto che questo non è tanto diverso".

Achille Lauro e il rischio gossip

Achille Lauro a Sanremo 2020 durante la prima serata

Insomma, senza negare né smentire, Achille Lauro si è tirato fuori da questo circo mediatico di accuse e controrisposte. Del resto, entrare in queste dinamiche, comporterebbe il rischio di annullare la canzone: il rischio è di esibirsi all'Ariston senza che il pubblico ascolti veramente il pezzo, ma pensi solo a questioni del tutto estranee alla musica.

Lauro inoltre, con la sua dichiarazione, ha puntato l'attenzione sul fatto che rendere note informazioni personali che dovrebbero essere private, è una forma di violenza. Un aspetto messo in evidenza da pochi in questi giorni; ne aveva invece parlato Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter.