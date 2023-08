Chiara Ferragni e Fedez: il loro Sanremo senza filtri nell'episodio speciale in arrivo su Amazon Prime Video

A settembre arriverà su Amazon Prime Video The Ferragnez: Sanremo Special, l'episodio in cui il pubblico scoprirà tutta la verità sulla lite tra Chiara Ferragni e Fedez all'ombra dell'Ariston.

Chiara Ferragni e Fedez sono pronti a raccontare la verità, tutta la verità sulla loro avventura a Sanremo. L'hanno fatto nell'episodio speciale di The Ferragnez 2, in arrivo su Amazon Prime Video il 14 settembre, che segue l'imprenditrice digitale nella sua avventura come co-conduttrice della kermesse, tra lezioni di public speaking, fitting d'alta moda, nuove esperienze e paura da palcoscenico.

The Ferragnez: Sanremo Special, cosa vedremo

Tutti guardano Sanremo, lo dice anche Fedez all'inizio del trailer di The Ferragnez: Sanremo Special, ecco perchè Chiara Ferragni ha preparato per mesi la sua prima esperienza come co-conduttrice. Tanto il lavoro necessario per calcare un palco così importante anche perchè, ne è perfettamente cosciente, tutti aspettano un suo passo falso.

Anche Fedez è nella città dei fiori, il seguitissimo podcast Muschio Selvaggio approda a Sanremo in collaborazione con la RAI, ma non è l'unico impegno lavorativo che lo vede coinvolto durante la settimana del Festival. Due inaspettati colpi di scena - la contestata esibizione del rapper sulla nave da crociera ma soprattutto il bacio con Rosa Chemical - scombinano l'equilibrio della coppia, che sarà costretta a un duro confronto su quanto accaduto ma anche sulla direzione futura della relazione. La crisi di cui tanto si è parlato in quelle settimane è stata davvero così vicina? Il solo modo per scoprirlo è guardare l'episodio sanremese di The Ferragnez 2.