Chiara Ferragni su Tenet: "Andate a vederlo, i cinema devono riaprire"

Chiara Ferragni è intervenuta per sostenere la riapertura dei cinema e in particolare Tenet, diretto da Christopher Nolan.

Il video condiviso online è nato dalla collaborazione con la Warner Bros Italia in occasione dell'uscita del lungometraggio e per sfruttare la popolarità della famosa influencer per convincere i potenziali spettatori a riprendere la visione sul grande schermo.

Chiara Ferragni nel video ha dichiarato: "Mi sono svegliata pensando al rientro in città. Io rientro a Milano il 2 dopo un paio di cose di lavoro e la cosa che veramente mi manca di più è andare al cinema. Gli esercenti hanno bisogno che si ricomincino ad aprire le sale e che si cominci, soprattutto, a rifrequentarle, naturalmente tutto nella massima sicurezza possibile. Ho visto un po' di trailer e uno di quelli che mi sembrava più interessante è Tenet di Christopher Nolan, quindi andrò sicuramente a vederlo".

La criptica sinossi ufficiale di Tenet - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione - anticipa:

"John David Washington è il nuovo Protagonista dell'originale sci-fi d'azione di Christopher Nolan, "Tenet". Armato solo di una parola - Tenet - e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il Protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma Inversione."

Nel cast del film ci sono Robert Pattinson, John David Washington, Elizabeth Debicki, Himesh Patel, Clémence Poésy, Michael Caine e Kenneth Branagh.