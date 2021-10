Chiamami col tuo nome: il provino di Shia LaBeouf con Timothée Chalamet sconvolse James Ivory

James Ivory, lo sceneggiatore di Chiamami col tuo nome, sta pubblicando un nuovo libro di memorie, chiamato "Solid Ivory", in cui ha scritto del film diretto da Luca Guadagnino e del provino durante il quale Shia LaBeouf recitò assieme a Timothée Chalamet, sconvolgendo tutti i presenti.

Chiamami col tuo nome, Armie Hammer con Timothée Chalamet in una scena.

Quando LaBeouf fu ingaggiato per interpretare Oliver al fianco di Chalamet, Ivory, inizialmente, si disse dubbioso nei confronti di questa scelta poiché non riusciva ad immaginarsi Shia nei panni di "un accademico che scriveva un libro sul filosofo greco Eraclito".

Nonostante questi dubbi iniziali l'audizione di LaBeouf con Chalamet sbalordì l'intero team creativo. "Shia prese parte ad un provino a New York con Timothée, pagandosi il biglietto aereo, e Luca e io rimanemmo letteralmente senza parole", scrive Ivory. "I due giovani attori erano semplicemente sensazionali assieme."

Chiamami col tuo nome: Armie Hammer e Timothée Chalamet in un'immagine tratta dal film

"Erano una coppia molto convincente ma in seguito, proprio come era già successo a me, anche Shia fu abbandonato. Era per colpa delle news, aveva litigato con la sua ragazza, aveva respinto la polizia quando avevano cercato di calmarlo. E Luca non chiamò mai più lui e il suo agente. Mandai una mail a Shia per rassicurarlo ma Luca scelse Armie Hammer." Ha concluso James Ivory, il cui nuovo libro uscirà il 2 novembre.