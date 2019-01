Chi scriverà la nostra Storia al cinema per la Giornata della Memoria 2019

Chi scriverà la nostra Storia, il docufilm scritto e diretto della regista Roberta Grossman e prodotto da Nancy Spielberg, arriva nelle sale italiane il 27 gennaio in occasione della Giornata della Memoria 2019, dopo essere stato presentato come evento speciale alla 13/ma Festa del Cinema di Roma. Il documentario sarà distribuito da Wanted Cinema e Feltrinelli Real Cinema.

Chi scriverà la nostra storia, narrato dalle voci del premio Oscar Adrien Brody e della candidata Oscar Joan Allen, è tratto dall'omonimo libro dello Storico Samuel Kassov. Il docufilm intreccia immagini d'archivio e rari filmati con nuove interviste e ricostruzioni storiche, che permettono allo spettatore di essere trasportato all'interno del Ghetto di Varsavia e nelle vite di quei coraggiosi combattenti della resistenza che sfidarono i loro aguzzini con l'arma più potente, la verità, rischiando tutto per garantire che il loro archivio segreto sopravvivesse alla guerra e alla loro stessa fine.

Nel novembre del 1940 i nazisti rinchiusero 450 mila ebrei nel ghetto di Varsavia. Una compagnia segreta composta da giornalisti, ricercatori e capi della comunità, guidata dallo storico Emanuel Ringelblum e conosciuta con il nome in codice Oyneg Shabes ("La gioia del Sabato" in yiddish), decise di combattere le menzogne e la propaganda dei nazisti non con le armi e con la violenza, ma con carta e penna.

