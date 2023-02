Chi l'ha visto?: l'archiviazione per il caso di Liliana Resinovich, stasera su Rai 3

Stasera su Rai3 alle 21:20 nuovo appuntamento con Chi l'ha visto? che torna a occuparsi del caso di Liliana Resinovich. Nelle ultime ore è trapelata la notizia che la Procura di Trieste chiederà l'archiviazione dell'inchiesta. La puntata si occuperà anche della scomparsa di Cristina Golinucci e la morte di Chiara Bolognesi.

E' stata chiesta l'archiviazione dell'inchiesta sulla morte di Liliana Resinovich. Per la procura di Trieste la donna si è allontanata volontariamente da casa e poi si è tolta la vita. Per Sergio, il fratello di Liliana, le cose sono andate diversamente: "Mia sorella è stata uccisa. Ci opporremo alla richiesta di archiviazione", dice nell'intervista rilasciata a Chi l'ha visto?, in onda stasera

E poi la scomparsa di Cristina Golinucci e la morte di Chiara Bolognesi. In studio, ospiti di Federica Sciarelli, mamma Marisa e l'avvocato Nicodemo Gentile.

Chi l'ha visto: stasera su Rai3 intervista ai genitori di Angela Celentano

Inoltre, si parlerà della scomparsa di Angela Celentano: è negativo il test del dna sulla ragazza sudamericana che si sperava fosse la bambina scomparsa a 3 anni dal monte Faito. Che fine ha fatto Angela? E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Durante la puntata, come sempre, ci saranno gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone scomparse.

Chi l'ha visto, anticipazioni 14 dicembre 2022: la scomparsa di Liliana Resinovich

Sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate delle precedenti stagioni nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programma.