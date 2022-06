Chi l'ha visto: stasera su Rai3 intervista ai genitori di Angela Celentano

Stasera su Rai3 alle 21:20 nuovo appuntamento con Chi l'ha visto? che torna a occuparsi del caso di Angela Celentano, scomparsa all'età di 3 anni nel 1996 sul Monte Faito.

"La nostra speranza è che sia Angela stessa a cercare noi": questa la speranza che, dopo 26 anni, anima ancora Catello e Maria, i genitori di Angela Celentano, che nella puntata odierna saranno ospiti nel programma condotto da Federica Sciarelli.

In quel 10 agosto del 1996 la famiglia Celentano era in gita con un gruppo di 40 persone, tutte appartenenti alla stessa comunità evangelica, quando, intorno all'ora di pranzo, si perdevano le tracce della piccola Angela. Inutili, in quello e nei giorni successivi, le ricerche a tappeto nella zona: dopo 26 anni la scomparsa di Angela Celentano resta un mistero.

E poi gli aggiornamenti sul caso di Domenico Manzo, l'uomo scomparso durante la festa di compleanno della figlia. Oltre alla figlia Romina e alla sua amica Loredana, ora è indagato anche l'ex fidanzato di quest'ultima: potrebbero aver fatto sparire Domenico? "Chi L'ha visto?" si occuperà anche della scomparsa di Basma, la diciottenne che, come Saman Abbas, non si sarebbe arresa ad un matrimonio combinato: lei è riuscita a fuggire?

Come sempre sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate delle precedenti stagioni nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programma.