Garlasco torna a Chi l’ha visto?: stasera su Rai 3 nuove piste e casi irrisolti

La puntata di "Chi l'ha visto?" torna sul caso Garlasco con nuove ipotesi investigative e aggiornamenti inediti. Spazio anche ad altri casi irrisolti e alle segnalazioni del pubblico in diretta su Rai 3.

Questa sera mercoledì 6 maggio alle 21:20 su Rai 3 nuovo appuntamento con Chi l'ha visto? . Il programma condotto da Federica Sciarelli torna sull'omicidio di Chiara Poggi. Le novità del caso saranno al centro della puntata, la trasmissione ricostruirà gli ultimi sviluppi e le nuove ipotesi investigative. A seguire il caso ricina a Campobasso e l'inchiesta su Pamela Genini

Indagini sul caso Chiara Poggi: possibile svolta nelle nuove ipotesi della Procura

Le indagini sulla morte di Chiara Poggi potrebbero essere a una svolta. Secondo quanto trapela, la Procura di Pavia starebbe valutando l'ipotesi che Andrea Sempio, da solo, possa aver agito dopo un tentativo di approccio sessuale respinto. Una ricostruzione che riaccende l'attenzione su uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi anni.

Andrea Sempio e le chat sotto la lente degli inquirenti.

Gli investigatori stanno analizzando il passato di Andrea Sempio, con particolare attenzione ad alcune chat che sarebbero considerate significative. Tra i messaggi emergerebbe il riferimento a una ragazza verso cui l'uomo avrebbe dichiarato un'ossessione. Gli inquirenti cercano ora di chiarire ogni possibile collegamento.

Gemelle Cappa e fratello di Chiara Poggi ascoltati dagli inquirenti

Nel quadro delle nuove attività investigative, sono state sentite a sommarie informazioni anche le gemelle Cappa e il fratello di Chiara Poggi. Un passaggio che alimenta interrogativi sulle nuove piste seguite dagli inquirenti e sul possibile ampliamento del contesto investigativo.

Campobasso, mistero sulla morte di madre e figlia: nuovi sequestri in casa

Continua il mistero sulla morte di Antonella e sua figlia Sara Di Vita. A quattro mesi dai fatti, gli inquirenti sono tornati nell'abitazione di Pietracatella per sequestrare dispositivi non ancora acquisiti: cellulari, computer e router, alla ricerca di tracce della possibile introduzione di ricina.

Pamela Genini, nuove indagini sul caso dell'ex modella uccisa a Milano

Si riaccendono anche le indagini sul caso di Pamela Genini, ex modella uccisa a Milano. Gli investigatori stanno cercando di chiarire quando sia stata aperta la sua tomba e chi frequentasse il cimitero con maggiore assiduità, nel tentativo di individuare eventuali elementi utili.

Appelli e segnalazioni dei telespettatori: il ruolo del pubblico nelle indagini

Come sempre, durante la puntata di Chi l'ha visto? spazio agli appelli dei familiari e alle segnalazioni dei telespettatori, spesso fondamentali per riaprire piste o fornire nuovi dettagli agli inquirenti.