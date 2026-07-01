Chi l'ha visto?, stasera l'ultima puntata di Federica Sciarelli: i casi che chiudono un'era

Si chiude una pagina importante della televisione italiana. Quella in onda stasera su Rai 3 sarà infatti l'ultima puntata di Chi l'ha visto? condotta da Federica Sciarelli, con Federica Sciarelli, che saluta lo storico programma dopo averlo guidato ininterrottamente dal settembre 2004. Un addio che segna la fine di un'epoca per la trasmissione, da oltre vent'anni punto di riferimento per la cronaca, le persone scomparse e le inchieste. L'ultimo appuntamento sarà dedicato ad alcuni dei casi più complessi e discussi degli ultimi anni, con nuovi sviluppi e testimonianze in diretta.

I casi al centro dell'ultima puntata di Chi l'ha visto?

Tra gli argomenti principali della serata ci sarà il caso della giudice Francesca Ercolini, trovata morta nella sua abitazione quattro anni fa. La vicenda era stata inizialmente archiviata come suicidio, ma la riesumazione del corpo e una nuova autopsia hanno portato alla riapertura delle indagini. Oggi risultano sei persone indagate e nel corso della trasmissione saranno mostrati documenti inediti che potrebbero contribuire a fare luce sulla vicenda.

Spazio anche al caso di Alessandra Ollari, ritrovata senza vita in un prato a pochi passi da casa sette mesi dopo la scomparsa. Una nuova consulenza antropologica ha stabilito che la donna sarebbe stata uccisa: l'osso ioide sarebbe stato spezzato quando era ancora in vita. Nonostante questo importante elemento, la Procura ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta, ritenendo che non vi siano prove sufficienti per identificare con certezza il responsabile.

Nel corso della puntata tornerà anche il caso di Elisa Claps. In collegamento interverrà la madre, Filomena Claps, che continua a chiedere piena verità sulle eventuali complicità e sui tanti interrogativi rimasti aperti dopo il ritrovamento del corpo della figlia nel sottotetto della Chiesa della Santissima Trinità, diciassette anni dopo la sua scomparsa. Pur essendo stato condannato Danilo Restivo per l'omicidio, la famiglia chiede ancora che venga chiarito come sia stato possibile che il cadavere sia rimasto nascosto per così tanto tempo.

Come da tradizione, non mancheranno gli appelli per le persone scomparse, le richieste di aiuto e le segnalazioni inviate dai telespettatori, elementi che hanno reso Chi l'ha visto? un appuntamento fisso del servizio pubblico.

Quella di stasera sarà anche una serata carica di emozione per il pubblico che in questi anni ha seguito il programma con Federica Sciarelli. Dopo oltre vent'anni alla conduzione, iniziata nel settembre 2004, la giornalista saluta la trasmissione che ha contribuito a rendere uno dei format più seguiti della televisione italiana, chiudendo un lungo capitolo della sua carriera.