Chi l'ha visto? cambia volto: la nuova conduttrice è Raffaella Griggi (e non Francesca Fagnani)

La Rai ha ufficializzato il passaggio di testimone alla guida di Chi l'ha visto?. A partire dalla prossima stagione televisiva sarà infatti Raffaella Griggi la nuova conduttrice dello storico programma di Rai 3, succedendo a Federica Sciarelli.

Giornalista Rai, Raffaella Griggi è da anni uno dei volti della trasmissione, dove ha lavorato come inviata seguendo numerosi casi e inchieste. La scelta, spiega l'azienda, punta a garantire continuità con la storia del programma, valorizzando una professionista cresciuta all'interno della redazione.

Nel comunicato diffuso dalla Rai, il direttore dell'Approfondimento Paolo Corsini sottolinea che la nomina nasce "nella piena continuità con la storia e i valori di Chi l'ha visto?", evidenziando come l'esperienza maturata da Griggi nella redazione e sul campo rappresenti la migliore garanzia per accompagnare il programma in una nuova fase editoriale.

Corsini ha inoltre rivolto un ringraziamento a Federica Sciarelli per "gli straordinari risultati conseguiti" e per il servizio svolto nel corso degli anni, durante i quali Chi l'ha visto? è diventato uno dei principali programmi di servizio pubblico della televisione italiana.

Secondo quanto anticipato dalla Rai, la nuova edizione manterrà intatta la missione che ha caratterizzato il programma sin dalla nascita, introducendo però alcune novità nell'organizzazione editoriale. Sarà infatti ulteriormente valorizzato il lavoro della redazione e degli inviati, che avranno un ruolo più centrale anche in studio attraverso spazi dedicati ai temi seguiti sul territorio. L'obiettivo dichiarato è quello di coniugare continuità e innovazione, rafforzando l'identità di un format che negli anni ha fatto del giornalismo di servizio uno dei propri elementi distintivi.

Chi invece non vedremo a Chi l'ha visto?, almeno per ora, è Francesca Fagnani. Il suo nome è sempre stato tra i papabili per il dopo-Sciarelli, e, in base alle indiscrezioni riportate nelle ultime ore da Hit, l'ideatrice di Belve sarebbe finita davvero nella shortlist finale. A gravare però sulla sua nomina sarebbe stata proprio la sua creatura più famosa.

Con i numeri che, stagione dopo stagione, Belve continua a macinare, sarebbe stato difficile a un certo punto conciliare l'impegno su Rai 2 con quello necessario a una trasmissione come Chi l'ha visto.