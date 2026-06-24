Chi l'ha visto, Federica Sciarelli verso l'addio: "L’avrebbe già comunicato"

Dopo oltre vent'anni alla guida di Chi l'ha visto, nuove indiscrezioni parlano di un possibile passo indietro di Federica Sciarelli. La conduttrice avrebbe già informato l'azienda e i collaboratori più stretti della sua decisione.

Federica Sciarelli potrebbe essere vicina a chiudere uno dei capitoli più importanti della sua carriera televisiva. Secondo le ultime indiscrezioni, la storica conduttrice di Chi l'ha visto avrebbe deciso di lasciare il programma dopo oltre vent'anni al timone. Una scelta che sarebbe maturata dopo anni di intenso coinvolgimento professionale e umano, considerata la natura dei casi affrontati dalla trasmissione di Rai 3. Al momento, però, non sono arrivate conferme ufficiali.

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A rilanciare la notizia è Affari Italiani, secondo cui la giornalista avrebbe già comunicato la propria decisione sia ai vertici Rai sia ai collaboratori più stretti. Alla base di questa scelta ci sarebbe soprattutto la stanchezza accumulata nel corso degli anni alla guida di un programma che, per i temi trattati, richiede un coinvolgimento emotivo particolarmente intenso oltre a quello professionale.

Nel corso della sua esperienza a Chi l'ha visto, Sciarelli ha più volte raccontato quanto il programma sia diventato una vera e propria missione. Negli anni ha seguito centinaia di casi di persone scomparse, contribuendo spesso a dare risposte a famiglie in cerca della verità. Un impegno che l'ha portata a instaurare un legame speciale con il pubblico e con la stessa trasmissione, diventandone il volto simbolo.

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In realtà non è la prima volta che la conduttrice lascia intendere la possibilità di un passo indietro. Già in passato aveva parlato apertamente della volontà di lasciare il programma, salvo poi decidere di proseguire la sua avventura televisiva. In quell'occasione sarebbero stati determinanti anche gli interventi dei vertici Rai, che l'avrebbero convinta a restare alla guida del format ancora per alcuni anni.

Nei mesi scorsi, inoltre, Sciarelli aveva affrontato il tema del futuro di Chi l'ha visto in un'intervista, spiegando di sentirsi pronta, prima o poi, a passare il testimone. Aveva anche ipotizzato che una delle storiche inviate della trasmissione potesse raccogliere la sua eredità. Per ora si tratta soltanto di indiscrezioni, ma l'ipotesi di un addio della giornalista continua a far discutere gli spettatori che da oltre due decenni identificano il programma con il suo volto.