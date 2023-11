Federica Sciarelli a Chi l'ha Visto?: 'Ecco perchè chiedo scusa alla famiglia di Elisa Claps'

La puntata di Chi l'ha visto? dell'8 novembre è stata incentrata sul caso di Elisa Claps, la ragazza di Potenza trovata morta diciassette anni dopo la sua scomparsa nella Chiesa della Santissima Trinità della sua città. Nel corso del programma, Federica Sciarelli ha chiesto scusa alla madre di Elisa e alla sua famiglia, ecco il motivo.

Messa Celebrata nella Chiesa di Elisa Claps: Proteste e Indignazione

Dopo essere stata riaperta ad agosto, lo scorso 2 novembre, nella Chiesa della Santissima Trinità, la stessa dove è stato ritrovato il cadavere di Elisa, è stata celebrata la Messa.

Questa decisione ha suscitato la protesta e l'indignazione di molti cittadini, i quali si sono riuniti davanti alla chiesa per manifestare la loro solidarietà alla famiglia Claps e il loro dissenso nei confronti della diocesi di Potenza.

La Delusione di Gildo Claps

Ieri sera, intervistato dagli inviati di Federica Sciarelli, Gildo Claps, fratello della vittima, ha detto: "Nessuno ha mai chiesto scusa a mia mamma", riferendosi soprattutto agli ambienti religiosi dell'Arcidiocesi di Potenza a cui apparteneva Don Mimi Sabia, il parroco sospettato di aver protetto Danilo Restivo, l'assassino di Elisa.

Gianmarco Saurino è Gildo Claps nella serie Per Elisa-Il caso Claps

Le scuse di Federica Sciarelli alla famiglia di Elisa Claps durante Chi l'ha visto?

Federica Sciarelli, parlando a nome del pubblico che in questi anni ha seguito l'inchiesta attraverso il programma di Rai 3, ha chiesto scusa alla madre di Elisa.

"Io e forse anche tutti voi che ci avete seguito in questi anni di inchiesta dopo inchiesta, visto che siamo una collettività, ci sentiamo di chiedere scusa: scusaci, mamma Filomena", ha dichiarato la conduttrice, facendo riferimento anche alla riapertura della chiesa e alla ripresa delle funzioni religiose.

Risposta di Federica Sciarelli al Comunicato dell'Arcidiocesi

Federica Sciarelli ha replicato anche al comunicato dell'Arcidiocesi di Potenza che ha espresso "profondo rammarico" perché la funzione religiosa celebrata nella Chiesa è stata "ininterrottamente disturbata da urla, canti, musiche ad alto volume".

Per Elisa - Il caso Claps, Gianmarco Saurino: "Una serie che parla di amore e di speranza"

"La messa è stata disturbata scrivono loro - ha detto Federica Sciarelli ai suoi spettatori - Ed è così, la funzione religiosa è stata disturbata, na da un moto spontaneo di rabbia e soprattutto di solidarietà con la famiglia Claps".

"Come dar torto a quelle persone giovani, adulte, anziane, famiglie forse cattoliche, perché c'è una frattura in quella comunità. Uno spacco difficile da rimarginare. Se un vescovo deve uscire da una chiesa scortato dalla Polizia allora questo ci deve far riflettere", ha concluso la conduttrice.

L'omicidio di Elisa Claps

Elisa Claps era una studentessa di 16 anni che fu uccisa a Potenza nel 1993 da Danilo Restivo. Il suo cadavere fu nascosto nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità, dove fu ritrovato solo nel 2010 dopo 17 anni di ricerche e indagini.

La sua storia è stata raccontata in Per Elisa - Il caso Claps, la miniserie trasmessa per tre settimane, dal 24 ottobre al 7 novembre, su Rai 1, disponibile ora su Raiplay.

Danilo Restivo - qui potete sapere chi è Danilo Restivo - dopo essersi trasferito in Inghilterra ha ucciso un'altra donna, Heather Barnett.

Restivo è stato condannato a 70 anni di carcere, di cui 30 in Italia e 40 in Gran Bretagna, dove è detenuto attualmente. L'uomo non ha mai ammesso la sua colpevolezza e ha tentato di depistare le indagini, ma le prove del DNA lo hanno incriminato definitivamente.