Chi è Selin Genç l'attrice che interpreta Gülten nella soap turca Terra Amara: Età, biografia e successi

Selin Genç è l' attrice turca famosa in Italia per il ruolo di Gülten in Terra Amara, ecco chi è e cosa sappiamo di lei

Selin Genç è l'attrice turca popolare in Italia grazie al personaggio di Çetin che interpreta nella soap turca Terra Amara, trasmessa in Italia da Canale 5 sia nel daytime pomeridiano, dal lunedì al sabato, che in prima serata, la domenica. Ecco chi è Selin Gençl, apprezzata nel suo paese anche come modella.

Chi è Selin Genç: Tra Recitazione, Moda e Successo Internazionale

Classe 1994, Selin Genç, con i suoi 29 anni, è un'affermata attrice e modella turca. La sua carriera artistica ha preso il via dopo gli studi di recitazione, e oggi è conosciuta in tutto il mondo, in particolare in Italia, grazie al ruolo di Gülten in Terra Amara, che ha segnato l'inizio della sua carriera televisiva.

Inizio della Carriera

Dopo aver completato gli studi di recitazione, Selin Genç ha iniziato a lavorare in diverse serie televisive. Il suo debutto è avvenuto proprio con il ruolo di Gülten in Terra Amara, che ha rappresentato sia il suo primo provino nella carriera di attrice che il suo primo ruolo in televisione.

Passione e Formazione

Nata il 26 giugno 1994 a Istanbul, Genç ha coltivato la sua passione per la recitazione fin dalle scuole medie, unendosi al club teatrale dell'istituto. Dopo aver ottenuto il diploma superiore, ha iniziato gli studi di Ingegneria industriale presso l'Işık University di Şile.

Tuttavia, il suo cuore ha continuato a battere per la recitazione, portandola a laurearsi nel dipartimento teatrale dell'Università di Selçuk a Konya.

Successo con Terra Amara

Il grande successo di Selin Genç è legato al ruolo di Gülten Taşkın Ciğerci nella soap opera Terra Amara. La serie le ha dato popolarità in Turchia e all'estero, incluso in Italia, dove il pubblico ha apprezzato la sua brillante interpretazione. Gazie a questo ruolo, Genç ha ricevuto la sua prima nomination come Best Supporting TV Actress ai Turkey Youth Awards.

La sua Carriera

Nel 2021, Selin Genç si è unita al cast della serie televisiva Sana Söz, interpretando il personaggio di Bahar Atalay. Nel 2022, ha fatto il suo debutto cinematografico nel film Garip Bülbül Neset Ertas, un musical biografico, diretto da Berker Berki, che narra la storia del musicista folk Neset Ertas. Nel 2023 è entrata nel cast della serie Teskilat.

Progetti Recenti

Tra i progetti più recenti di Selin Genç spiccano la web-serie del 2023 Yangin Günleri: Independenta e la fiction drammatica Teskilat, dove ha recitato nello stesso anno. La sua versatilità e il costante impegno in progetti stimolanti dimostrano la sua crescente influenza nell'industria dell'intrattenimento della Turchia.