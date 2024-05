Temptation Island: Lavinia Mauro e Alessio Corvino di Uomini e donne parteciperanno al docureality?

Lavinia Mauro e Alessio Corvino, protagonisti della scorsa stagione del programma televisivo Uomini e donne, sono seguitissimi sui social media, ma negli ultimi mesi sembrano essersi allontanati. Nonostante le insistenti richieste dei fan, la coppia non ha commentato apertamente la loro situazione sentimentale.

Lavina e Alessio tornano da Maria De Filippi?

Scorrendo il loro profilo Instagram, una delle ultime volte che sono stati visti insieme è stato lo scorso 7 febbraio, data in cui l'ex tronista ha conseguito la laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali. Lui era al suo fianco per celebrare il traguardo della ragazza conosciuta nel dating show. La neo-laureata ha condiviso un post sul suo profilo Instagram, esprimendo soddisfazione per il raggiungimento dell'importante obiettivo.

"Adesso potete chiamarmi dottoressa. Non importa quanto tempo ci si impiega, l'importante è raggiungere i propri traguardi. Ieri si è concluso per me un periodo lungo della mia vita, pieno di alti e bassi..., ha scritto l'ex tronista.

Recenti speculazioni suggeriscono che Lavinia e Alessio potrebbero essere in crisi e che potrebbero risolvere i loro problemi partecipando alla nuova stagione di Temptation Island. Secondo Amedeo Venza, esperto di gossip, la coppia sarebbe in trattative per prendere parte al docureality, e questo potrebbe spiegare il loro silenzio riguardo alla situazione della loro relazione. "Boom! Lavinia e Alessio sarebbero in trattative per partecipare a Temptation Island. Per questo non avrebbero detto nulla sulla loro crisi?", si legge nelle sue storie di Instagram.

Uomini e Donne, Lavinia Mauro mostra l'anello di Alessio Corvino: delusione tra i fan (VIDEO)

Tuttavia, ci sono opinioni contrastanti in merito. Lorenzo Pugnaloni, noto anche per le sue anticipazioni al programma Uomini e donne ha dichiarato che l'edizione di Temptation Island prevede la partecipazione solo di personaggi non conosciuti dal pubblico televisivo, mettendo implicitamente in dubbio la presenza di Lavinia e Alessio nello show.

Le incertezze riguardo al rapporto tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino continuano a suscitare interesse tra i fan, che restano in attesa di ulteriori sviluppi e di eventuali conferme sulla situazione della coppia.