Isola dei Famosi, pagelle settima puntata: il pungiglione di Lodi (8), Matilde Brandi cade dalla sedia (6)

La settima puntata dell'Isola dei Famosi, andata in onda lunedì 6 maggio su Canale 5 sotto la conduzione di Vladimir Luxuria, ha mostrato quanto la scarsità di dinamiche all'interno del programma stia iniziando a farsi sentire. Se le prime puntate avevano permesso al pubblico a casa di conoscere un cast variegato e promettente, con la sesta messa in onda in Honduras ai telespettatori sono stati proposti esattamente gli stessi temi di sempre. Dove, a regnare, è la noia. Un programma che, tra abbandoni improvvisi e ritiri ponderati, ormai sembra già pronto a chiudere i battenti.

Le pagelle della settima puntata dell'Isola dei Famosi

Matilde Brandi (voto 6) La Brandi cade senza inciampare, imitando le cadute sulla buccia di banana tipiche dei cartoni animati (Grazie Matilde, per farci tornare bambini!) ed è in grado di scivolare anche da seduta. A parte questi momenti che ci fanno esclamare: "Ah, c'è anche Matilde, allora!", la sua presenza all'Isola è pressocchè impercettibile. Dispiace, perché sappiamo quanto la Brandi possa regalarci soddisfazioni, quando inizia a litigare anche con sassi, piante ed esseri inanimati. La verità è che ci manca lo sprint della Matilde Brandi di un tempo.

Greta Zuccarello (voto 5) Nonostante sia rispettabilissima l'onestà del suo gesto di denuncia di qualche puntata fa, quando aveva puntato il dito contro alcuni naufraghi per via di un furto, la Zuccarello ha fatto di quella denuncia una sorta di manifesto elettorale basato sulla rigidità del regolamento da rispettare. E tuttavia, è la prima ad abbuffarsi appena ne ha l'occasione: la tipica maestrina che, diciamoci la verità, nessuno vorrebbe avere in classe.

Vladimir Luxuria al timone dell'Isola dei Famosi

Elenoire Casalegno (voto 7) La Casalegno non brilla per simpatia (e questo già si sapeva). Eppure, nonostante questa carenza, resta una delle grandi protagoniste di quest'edizione: è brillante, determinata, pronta a tutto per portare a casa il risultato. Poi apprezziamo anche i suoi teatrini con Vladimir Luxuria. Chissà che un giorno le sfili il posto da sotto il naso, un po' com'è successo tra Luxuria e Blasi?

L'Isola dei famosi affonda negli ascolti. Resisterà fino a giugno?

Rosanna Lodi (voto 8) Dopo un'edizione che ha come unico filo conduttore la noia, puntata dopo puntata, ecco arrivare finalmente una concorrente coerente con sé stessa e che non le manda a dire. Molti direbbero che "non si tiene un cecio in bocca" e avrebbero ragione a dirlo: la nip arrivata da pochissimo nel survival di Canale 5 non si lascia mettere i piedi in testa da nessuno.

Alvina Verecondi Scortecci (voto 9) La "nobile" sottovalutata sta venendo a galla, ogni puntata più della precedente: si mostra sicura di sé stessa, ma non abbastanza da essere considerata mai viziata o arrogante. Si vede palesemente quanto sia vera, in questo: c'è una sincerità dietro il suo personaggio che raramente ritroviamo in altri concorrenti.

I due opinionisti di quest'edizione dell'Isola dei Famosi

Chi è Khady Gueye, modella senegalese dell'Isola dei famosi

Dario Maltese (voto 4) Da uno a cento: ha deciso senza preavviso di svegliarsi. Così, all'improvviso, dando un bacio passionale in diretta alla bellissima Khady Gueye. Se fino alla scorsa puntata era invisibile, paragonabile alla carta velina, si può sapere che effetto incredibile fa l'Isola ai suoi naufraghi?

Sonia Bruganelli (voto 5) Dev'essere un momento no per Sonia Bruganelli e di questo, naturalmente, dispiace molto. Però come opinionista dell'Isola la Bruganelli proprio non va: è troppo faziosa, dà giudizi affrettati. Trasmette quasi l'impressione di parlare per sentito dire e non per un'effettiva partecipazione (seppur indiretta) nel programma.

Khady Gueye (voto 2) Nessuno se ne capacita ancora per via della sua presentazione iniziale, ma Khady è forse la concorrente meno generosa delle ultime edizioni dell'Isola dei Famosi. Il suo motto è pensare solo a sé stessa e fregarsene di tutto il resto che la circonda.

Bastianich (voto 6) Bastianich sembra essere un ottimo concorrente, di base. Ma molto molto di base, perché poi non riesce mai ad emergere del tutto: rimane sempre un sordina, non è abbastanza smart come altri naufraghi più giovani e determinati si lui. Un po' una delusione, ma potrebbe ancora riprendersi.