Chi è Furkan Palalı, l'attore turco che interpreta Fikret nella serie Terra Amara

Furkan Palalı è l' attore turco noto in Italia per il ruolo di Fikret in Terra Amara, ecco chi è e cosa sappiamo di lui

Furkan Palalı è tra i protagonisti maschili di Terra Amara, la popolare soap turca in onda il venerdì in prima serata su Canale 5, dove interpreta dalla terza stagione il ruolo di Fikret Fekeli Yaman. Ecco chi è Furkan Palalı, ospite di Maria De Filippi a C'è Posta per te nella puntata del 16 marzo.

Chi è Furkan Palalı

Furkan Palalı, nato il 27 ottobre 1986 a Konya, in Turchia, è un attore e modello conosciuto anche in Italia grazie al successo di Terra Amara, trasmessa in Italia dai canali Mediaset.

Un percorso di studio e formazione

La carriera artistica di Furkan Palalı ha radici solide nella sua formazione accademica. Dopo aver completato la sua istruzione secondaria presso la Konya Private Diltaş High School, Furkan ha proseguito gli studi presso il dipartimento di ingegneria geologica dell'Università di Hacettepe ad Ankara.

Tuttavia, la sua passione per lo spettacolo lo ha portato a dedicarsi anche a corsi di recitazione creativa e teatrale. L'attore ha continuato la sua formazione presso il dipartimento di radio e televisione dell'Università di Marmara a Istanbul.

Dal campo da basket alle passerelle internazionali

Inizialmente, Furkan Palalı ha intrapreso la strada del basket, giocando per il Konyaspor Kulübü e successivamente per il Tofaş club. Nonostante questo, il richiamo delle luci della ribalta lo ha spinto a lasciare il basket e a esplorare il mondo della moda.

Grazie al suo aspetto affascinante e alla sua presenza magnetica, è diventato rapidamente un modello di successo, vincendo il titolo di Miglior modello della Turchia nel 2011 e conquistando anche il titolo di Miglior modello del mondo nello stesso anno.

L'ascesa nell'industria cinematografica e televisiva

La vera svolta nella carriera di Furkan Palalı è avvenuta quando ha fatto il suo debutto come attore nella serie televisiva Küçük Sırlar nel 2010. Da allora, ha continuato a accumulare ruoli di rilievo in numerose serie televisive. Nel 2021 è entrato nel cast di Terra Amara per interpretare Fikret Fekeli Yaman.

Sul grande schermo ha debuttato nel 2016 nel film Somuncu Baba: Aşkın Sırrı, diretto da Kürşat Kızbaz. Il suo ultimo lungometraggio è Evli, Mutlu, Çocuklu, del regista Ulaş Çobancı.

Successi e riconoscimenti

Il suo impegno e la sua dedizione al suo mestiere non sono passati inosservati: Furkan Palalı ha ricevuto numerose nomination e premi per le sue performance, tra cui il Turkey Brand Awards 2019 come Miglior attore in una commedia romantica dell'anno per la serie Benim Tatli Yalanim.

Vita privata

Oltre alla sua carriera professionale, Furkan Palalı è anche noto per la sua vita personale, avendo avuto relazioni con altre figure di spicco nell'ambiente dello spettacolo. Nel 2018 ha avuto una relazione con la collega Burcu Kıratlı. Dallo scorso anno è legato all'attrice Ezgi Eyüboğlu, 35 anni, nata a Istanbul.