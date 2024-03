Chi è Bülent Polat, l'attore turco che interpreta Gaffur Taşkın in Terra Amara

Bülent Polat, è l' attore turco noto in Italia per il ruolo di Gaffur Taşkın in Terra Amara, ecco chi è e cosa sappiamo di lui.

Bülent Polat è tra i protagonisti maschili di Terra Amara, la popolare soap turca in onda il venerdì in prima serata su Canale 5, dove interpreta dalla prima stagione e per ben 141 episodi il personaggio di Gaffur Taşkın. Ecco chi è Bülent Polat, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo.

Chi è Bülent Polat

Nato l' 8 marzo 1979 a Tunceli, in Turchia, Bülent Polat si è affermato come una delle figure di spicco nel panorama dell'intrattenimento turco. Conosciuto principalmente per il suo ruolo di Gaffur Taşkın nella serie televisiva Terra amara, Polat ha dimostrato una notevole versatilità nel corso della sua carriera.

Il Percorso Verso il Successo

Cresciuto in una famiglia di cinque fratelli con origini zaza, popolo della Turchia orientale che parla la lingua zazaki, Bülent Polat ha coltivato fin da giovane una passione per le arti performative.

A soli tredici anni, nel 1993, Bülent ha iniziato la sua carriera teatrale con lo spettacolo Yer Gösterme, seguito da numerosi altri spettacoli teatrali e apparizioni televisive che hanno contribuito a plasmare la sua abilità e versatilità nel campo della recitazione.

I suoi esordi televisivi

Dopo essersi diplomato presso il Müjdat Gezen's Art Center e aver studiato recitazione al centro culturale Sadri Alışık (SKM), Bülent Polat ha intrapreso una serie di ruoli sia nel teatro che nella televisione turca.

L'attore ha interpretato personaggi molto amati dal pubblico in produzioni televisive di successo come Avrupa Yakası, Karagül e İnadına Yaşamak, guadagnandosi il plauso degli spettatori e della critica per le sue performance convincenti e appassionate.

La ricerca della perfezione: Il viaggio negli Stati Uniti

Tuttavia, la sua determinazione nel perfezionare il suo mestiere lo ha portato anche al di là dei confini nazionali. Dopo aver trascorso del tempo negli Stati Uniti, dove ha studiato recitazione e lavorato in un bar a Manhattan, Bülent Polat è tornato in Turchia nel 2011 per proseguire la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

La consacrazione come star televisiva e cinematografica

Il ruolo che lo ha portato alla ribalta internazionale è stato quello di Gaffur Taşkın nella serie Terra amara, in onda su ATV dal 2018 al 2022 e in Italia su Canale 5.

Polat ha dato vita a un personaggio complesso e coinvolgente, guadagnandosi l'ammirazione del pubblico e consolidando ulteriormente il suo status come uno dei principali attori televisivi in Turchia. Per questo ruolo, l'attore ha ottenuto una nomination ai Turkey Youth Awards come miglior attore televisivo non protagonista.

Sul grande schermo ha debuttato nel 1985 con il film Sessiz ölüm di Mesut Uçakan. Quest'anno uscirà Afacanlar Kampta per la regia di Enes Ateş, ultima sua fatica cinematografica. L'attore ha recitato in oltre quaranta pellicole.

Vita privata

Oltre alla sua brillante carriera sullo schermo, Bülent Polat ha anche una vita privata ricca e soddisfacente. Dal 2015 è sposato con l'insegnante di inglese Duygu Şenoğlu, con cui ha due figli, la primogenita Doğa Polat e il figlio, Dogu, nato nel 2022.