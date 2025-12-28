Chevy Chase rivela di essere stato in coma per insufficienza cardiaca: "Ho problemi di memoria"

Il comico, famoso per i suoi film cult degli anni '80, ha raccontato di aver rischiato la vita e di aver avuto diversi problemi di salute.

Nel documentario della CNN, I'm Chevy Chase and You're Not, la star comica degli anni '80 ha confessato di non ricordare diversi fatti eclatanti della propria carriera. Secondo la figlia dell'attore, Caley Chase, il problema deriva dall'aver rischiato la morte.

Caley Chase ha spiegato che il padre ha avuto un'insufficienza cardiaca nel 2021 che l'ha portato al coma e un ricovero di cinque settimane. Il grave problema di salute ha lasciato strascichi che perdurano ancora oggi.

I problemi della star anni '80

"Ha più di 80 anni ed è praticamente tornato dalla morte" ha dichiarato Caley emozionata nel documentario "Oh mio Dio, ha avuto un'insufficienza cardiaca. Ne hanno parlato almeno un po'? È così difficile parlarne".

Chevy Chase in National Lampoon's Vacation

La moglie dell'attore, Jayni Chase, anch'essa intervistata per il documentario, ha detto che si trattava di cardiomiopatia: "C'era qualcosa che non andava e lui non riusciva a spiegarmi cosa. Così andiamo al pronto soccorso. Il suo cuore si ferma. In quegli anni in cui beveva, ha sviluppato una cardiomiopatia, quando i muscoli del cuore si indeboliscono e non riescono a pompare abbastanza sangue a ogni battito".

I vuoti di memoria di Chevy Chase

"Secondo i medici, la mia memoria sarebbe stata compromessa a causa di questo, ed è quello che è successo" ha spiegato Chase "L'insufficienza cardiaca è quello che è. Ora sto bene. È solo che influisce sulla memoria, e i medici me l'hanno detto, quindi devo farmi ricordare le cose".

La moglie ha ricordato il periodo del ricovero: "È stato così spaventoso quando era in ospedale. Eravamo tutti lì, ed era durante il COVID" mentre Caley Chase ha confessato che i medici le dissero che avrebbe potuto non tornare più a casa.

Chevy Chase è famoso per aver partecipato a diversi successi cinematografici degli anni '80 come National Lampoon's Vacation, Fletch - Un colpo da prima pagina, Palla da golf e Avventure di un uomo invisibile.