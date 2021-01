Cherry: Tom Holland ha perso più di 13 chili per interpretare il suo personaggio

Tom Holland ha perso molto peso per interpretare il protagonista di Cherry, nuovo film dei Fratelli Russo in arrivo a breve sulla piattaforma Apple TV+: infatti pare abbia dovuto perdere più di 13 kg per poi riprenderli quasi subito.

Cherry: Tom Holland in uno scatto del film

I Fratelli Russo hanno finalmente rivelato la prima clip di Cherry all'inizio di questa settimana, anticipando ciò che i fan dovranno aspettarsi dal film ed è evidente che Tom Hollande la sua co-protagonista Ciara Bravo hanno dovuto lavorare molto a un cambiamento fisico, per entrare al meglio nelle loro parti. I due registi hanno parlato del processo che hanno seguito per realizzare il film insieme agli attori:

"Si sono fatti a pezzi fisicamente ed emotivamente per questo lavoro. Tom ha perso quasi un quarto del suo peso. Anche Ciara ha perso molto peso e quando lo fai per molto tempo arrivi sul set e stai morendo di fame, devi lavorare e affrontare queste scene molto emotive, sicuro non é stato facile. Questi due hanno lavorato sodo. Complimenti ragazzi perché vi siete messi a nudo per realizzare questo film, per ottenere quanta più autenticità possibile."

I Fratelli Russo sono incredibilmente orgogliosi dei due giovani attori, che sono stati in grado di portare la storia di Cherry sul grande schermo, ispirata all'omonimo romanzo di Nico Walker.

Cherry racconterà la storia di un medico dell'esercito che soffre di stress post-traumatico e diventa un rapinatore di banche seriale dopo che la sua dipendenza dalle droghe lo obbliga a fare dei debiti. Nel cast del film diretto da Joe e Anthony Russo, oltre a Tom Holland e Ciara Bravo, ci saranno anche Kelli Burglund, Jack Reynor, Forrest Goodluck, Jeff Wahlberg, Michael Gandolfini, Kyle Harvey e Thomas Lennon.