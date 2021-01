Cherry, Tom Holland nella prima clip dal nuovo film dei registi di Avengers: Endgame

Il prossimo mese uscirà nelle sale americane Cherry, il nuovo film dei Fratelli Russo che vede protagonista Tom Holland. E nelle scorse ore, sono stati proprio i registi di Avengers: Endgame a condividere sui social una prima clip dalla pellicola basata sul libro di Nico Walker.

L'interprete di Spider-Man si trova qui a dover portare sullo schermo un ex-medico dell'esercito americano che, una volta di ritorno dall'Iraq, inizierà a consumare oppiacei per combattere una forma piuttosto acuta di PTDS (stress post-traumatico), e finirà con il compiere azioni illegali come rapinare banche.

Nel video che troviamo anche sul profilo Instagram dell'AGBO, la società di produzione di Anthony e Joe Russo, il personaggio di Holland è in procinto di arruolarsi nell'esercito.

"Volevamo fare qualcosa di diverso e particolare dal punto di vista tonale" ha raccontato Joe Russo ai microfoni di Deadline "Il film si divide in sei capitoli, e ognuno di questi è girato con delle lenti, delle tecniche, degli stili diversi. La musica è differente, come lo sono le performance degli attori, e ogni capitolo rappresenta una fase diversa della vita del protagonista, e come si è sentito in quel periodo".

Diretto da entrambi i Fratelli Russo, Cherry arriverà a febbraio nelle sale, e a marzo su Apple TV+ (almeno oltreoceano). Nel cast, oltre a Holland, troviamo anche Jack Reynor, Ciara Bravo, Jeff Wahlberg, Michael Gandolfini, Kelli Berglund, Thomas Lennon, Adam Long e Pooch Hall.