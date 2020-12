Cherry: l'errore nel poster fa andare i fan di Tom Holland fuori di testa

Ieri è stato diffuso il poster di Cherry, nuovo film diretto dai registi di Avengers, Endgame, Joe ed Anthony Russo. La prima versione del poster, contente - pare - un errore nel titolo, ha mandato fuori di testa i fan di Tom Holland che si sono riversati sui social per criticare la locandina.

Ma quale era il problema? Il primo poster approdato in rete mostra Tom Holland con sguardo da duro in un'immagine su sfondo rosso cupo. Il titolo del film, Cherry, risulta illeggibile e le lettere vanno a comporre una scritta che somiglia più a "Cherrk". Scelta di sacrificare la leggibilità per esigenze artistiche? A quanto pare, niente di tutto questo.

Il team di marketing dietro Cherry si è scusato pubblicamente specificando che il titolo illeggibile era dovuto a un problema col browser Google Chrome.

Anche Variety si è scusato per l'errore in un tweet piuttosto contrito in cui si legge "Variety si scusa per l'errore di stampa digitale nel poster del film Cherry. Questo non è il nostro standard. Ecco la versione corretta del poster".

Gli sfottò degli utenti non si sono fatti attendere.

Cherry vede Tom Holland nei panni di un giovane di Cleveland che si ritrova alle prese con una situazione difficile e decide di arruolarsi, venendo inviato in missione in Iraq come medico. Al suo ritorno a casa il protagonista farà i conti con lo stress post traumatico, scivolando nel tunnel della dipendenza e iniziando a rapinare banche pur di avere i soldi necessari ad acquistare le sostanze di cui ha bisogno.