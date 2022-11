Cher ha ufficializzato la sua relazione con il 36enne Alexander Edwards

Cher ha ufficialmente confermato, su Twitter, la sua relazione con Alexander Edwards. Nel post ha rivelato che il suo toy boy di 36 anni la tratta come una vera regina, e ha parlato della loro differenza di età dicendo che "L'amore non conosce la matematica".

La cantante 76enne, parlando del suo nuovo partner, ha rivelato di averlo già presentato alla sua famiglia, e che la differenza di 40 anni fra loro non ha alcun peso. Rispondendo a un fan, Cher ha inoltre confermato che il loro primo incontro è avvenuto a Parigi, durante la settimana della moda.

La situazione ha ovviamente alimentato le classiche polemiche e provocazioni dagli hater, alle quali l'artista stessa ha risposto dicendo che: "Non ci sto affatto difendendo. Gli hater odieranno a prescindere... Non importa il fatto che siamo felici e che non diamo fastidio a nessuno".

Vi ricordiamo che Alexander Edwards non esce da una situazione proprio facilissima: in precedenza ha avuto una relazione con Amber Rose, con la quale condivide un figlio, ed è stato accusato di avere relazioni con 12 persone diverse, scatenando un putiferio sui social. Cher conosce la situazione ma non le dà troppa importanza: "Sono innamorata, e tutto ciò non mi scompone".