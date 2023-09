Cher accusata di aver ingaggiato quattro uomini per rapire il figlio (e portarlo via dalla moglie)

Documenti giudiziari appena rivelati sostengono che Cher avrebbe assoldato quattro uomini per prelevare con la forza il figlio Elijah Blue Allman dall'hotel di New York la notte del suo anniversario di matrimonio con quella che allora era sua moglie.

Le accuse sono state riportate in una dichiarazione firmata dalla moglie di Allman, Marie Angela King, il 4 dicembre presso la Corte Superiore di Los Angeles. Sono state rese pubbliche di recente nell'ambito della causa di divorzio in corso tra la coppia, presentata per la prima volta da Allman - un anno prima del presunto rapimento - nel novembre 2021.

Nel documento, King sostiene che lei e Allman si erano impegnati nel far funzionare il loro matrimonio dopo che Cher le aveva chiesto di lasciare la casa di famiglia. Allman e la King avrebbero trascorso 12 giorni da soli a New York prima del loro anniversario, il 30 novembre, data in cui sarebbe avvenuto il rapimento.

"Dopo aver trascorso questi 12 giorni insieme a New York... quattro persone sono venute nella nostra camera d'albergo e hanno portato via [Allman] dalla nostra stanza", sostiene la King nel documento, aggiungendo che "uno dei quattro uomini che lo hanno portato via le ha detto di essere stato ingaggiato dalla madre [di Allman]".

"Al momento non sono a conoscenza del benessere o del luogo in cui si trova mio marito", ha scritto la King a dicembre. "Sono molto preoccupata per lui". Sempre la King ha aggiunto: "Dall'agosto del 2022 mi è stato detto che non mi è permesso vedere o parlare con [Allman], che attualmente è rinchiuso in una casa di cura che non mi è stata rivelata. Mi è stato anche detto che [Allman] non ha accesso al suo telefono".

La dichiarazione di King si conclude con il seguente appello: "Comprendo gli sforzi della sua famiglia per assicurarsi che stia bene, e voglio il meglio per mio marito".