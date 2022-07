"Amber Heard pubblicherà il libro su Johnny Depp perché non ha più niente da perdere", rivela la fonte anonima

Con l'uscita del suo libro di memorie su Johnny Depp, Amber Heard potrebbe aggiungere altre grane alla sua già estremamente problematica situazione finanziaria ma, secondo una fonte anonima, l'attrice ormai è consapevole di non avere più niente da perdere.

Una fonte anonima, intervistata da Radar, ha valutato tutto ciò che la star di Aquaman potrebbe potenzialmente rimpiangere se il suo libro rivelatore dovesse vedere la luce del giorno e, secondo quanto riportato, la Heard è "più che consapevole" del posto che ormai occupa a Hollywood, tanto che ha dedotto che "non ha più niente da perdere".

L'insider ha anche sottolineato come la star di The Rum Diary - Cronache di una passione "non sia nella posizione di rifiutare soldi" in questo momento, e anche la paura di un altro caso di diffamazione "non è abbastanza grande da poter ostacolare il suo bisogno di denaro".

La fonte anonima, intervistata pochi giorni fa a proposito della situazione di Amber Heard, ha concluso dicendo: "Amber considera finita la sua carriera a Hollywood. È già in trattative per il libro ed è entusiasta. A questo punto, non ha niente da perdere e vuole raccontare tutto".