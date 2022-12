Georgia Holt: è morta la madre di Cher, aveva 96 anni

Georgia Holt, la madre della celebre cantautrice Cher, è morta all'età di 96 anni nella giornata di sabato 10 dicembre 2022. Ad annunciarlo è stata propio la cantante di "Believe" sui social network con un post in cui condivide la triste notizia.

"Mom is gone" ("Mamma se n'è andata") si legge, semplicemente, nel post condiviso da Cher in cui annuncia ufficialmente la scomparsa della madre questo sabato, senza specificarne le cause. Le notizie in merito Georgia Holt si erano fermate al suo ricovero in ospedale di settembre, per via di una polmonite da cui "stava migliorando" e sembrava essersi ripresa a fasi alterne.

I fan di Cher conoscono perfettamente quanto fosse legata alla madre: nel 2013 la cantautrice aveva addirittura realizzato un documentario dedicato a lei dal titolo "Dear Mom, Love Cher", che approfondiva la sua infanzia, raccontando anche tutto il supporto che le ha dato nel corso degli anni.

Georgia Holt ha iniziato la sua carriera di attrice negli anni '50 con il cinema, per poi passare al piccolo schermo. Ha anche lavorato come cantante, pubblicando nel 2013 un album che aveva registrato negli anni '80 con i musicisti di Elvis Presley dal titolo "Honky Tonk Woman".