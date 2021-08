Cher sull'ex Val Kilmer: "Lo amavo e lo amo ancora, come lui nessuno"

"Non ho mai conosciuto nessuno come lui", ha dichiarato Cher a People, parlando del rapporto con Val Kilmer, suo ex fidanzato ed attuale amico.

Cher è tornata a parlare della sua relazione con Val Kilmer, ricordando di averlo amato tanto all'epoca e di continuare ad amarlo ancora adesso che condividono una bella amicizia.

Cher e Val Kilmer si sono incontrati per la prima volta quarant'anni fa, ad una festa del 1981. In un recente articolo pubblicato da People, la cantante e attrice statunitense ha descritto il sentimento provato all'epoca per l'attore americano. "Non ho mai conosciuto nessuno come lui. È esasperante e isterico. Emozionante e divertente, e non fa quello che fanno gli altri. Non so come siamo riusciti a rimanere amici. Semplicemente, l'abbiamo fatto e basta. Non ci abbiamo provato. Lo eravamo e basta".

Kilmer, nel suo libro di memorie, ha affermato che lui e Cher si sono incontrati durante una festa di compleanno organizzata da Meryl Streep. "Vedevo Cher come un personaggio fuori dai pettegolezzi. Non ero motivato a incontrarla, non per snobismo ma semplicemente perché ero sicuro che non avessimo niente in comune". Ricordiamo che tra i due ci sono 14 anni di differenza. Alla fine, i due sono finiti per essere più che amici. "Lo amavo e lo amo ancora", ha scritto Cher. "Gli ho appena scritto e gli ho detto 'Valus Maximus (nomignolo dato a Val, ndr), mi dispiace se in passato ho fatto qualcosa per farti incazzare o ferire i tuoi sentimenti. Ho visto il documentario su di te. Amo le cose che mi hanno fatto incazzare di te, le cose che mi hanno resa isterica, stupita, ferita. Sei coraggioso e oltremodo brillante".

Nel documentario a cui fa riferimento Cher, Val Kilmer ha ricordato alcuni momenti cruciali della sua carriera. Tra questi, anche quello che riguarda Top Gun. L'attore ha quindi parlato della sua presunta rivalità con Tom Cruise, dichiarando: "È stato divertente interpretare il conflitto tra i nostri personaggi, ma in realtà ho sempre pensato a Tom come ad un amico e ci siamo sempre sostenuti a vicenda". Nel documentario, la voce dell'attore è stata ricreata grazie all'uso dell'intelligenza artificiale. Kilmer ha infatti difficoltà a parlare a causa delle cure intraprese nel 2014 per combattere un tumore alla gola.