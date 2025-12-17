Checco Zalone svela il video del nuovo brano 'La prostata inflamada'

Checco Zalone ha presentato in anteprima, con un evento a reti unificate, il suo nuovo brano intitolato La prostata inflamada, accompagnato da un videoclip diretto da Gennaro Nunziante.

I fan che si sono sintonizzati alle 21 su tutti i canali Mediaset - Canale 5, Italia 1, Rete 4, Iris, La5, Cine34, TgCom24, Italia 2, Mediaset Extra, Focus, Top Crime, Twentyseven, Canale 20 - hanno così potuto ascoltare la canzone inedita.

Il ritorno di Zalone

Il comico, in occasione del video di La prostata inflamada, ha collaborato nuovamente con il regista che ha firmato i suoi primi quattro film e Buen Camino, commedia in arrivo nei cinema italiani il 25 dicembre grazie a Medusa Film.

La canzone mostra Checco Zalone in versione 'spagnola' mentre affronta un problema di salute che ha delle conseguenze sulla sua vita privata.

Ecco il videoclip:

Cosa racconterà Buen Camino

Il nuovo film avrà come protagonista Checco Zalone, un figlio di papà di mezza età che conduce un'esistenza agiata grazie al padre Eugenio Zalone, un ricchissimo produttore di divani. Checco passa le giornate nella piscina delle due ville lussuose, servito da uno stuolo di domestici filippini, insieme alla giovanissima fidanzata, una modella messicana, o in vacanza sul suo yacht in compagnia di amici nullafacenti come lui.

Ma qualcosa manca a Checco: la figlia minorenne Cristal, nome ispirato alle famose bollicine francesi, scomparsa all'improvviso senza lasciare traccia. Chiamato d'urgenza a Roma dall'ex moglie Linda, l'uomo si ritrova per la prima volta ad affrontare le responsabilità della sua paternità mettendosi alla ricerca della ragazzina. Dopo aver corrotto Corina, la migliore amica di Crystal, Checco scopre che la figlia è partita per la Spagna per percorrere da pellegrina il cammino di Santiago di Compostela, 800 chilometri a piedi nel tentativo di dare un senso alla sua vita.

Pur di riallacciare un rapporto con la figlia Checco proverà a compiere l'impresa, percorrendo sentieri assolati, superando montagne fredde e piovose, passando per piccoli paesi sperduti, mangiando quel che capita e dormendo in ostelli fatiscenti e carichi di pellegrini. riuscirà Checco a essere finalmente il padre che Crystal ha cercato per tutta la vita'.