Checco Zalone, le prime foto e la trama ufficiale di Buen Camino, il suo film di Natale

Svelata la trama del misterioso Buen Camino, nuova commedia natalizia di Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante. Le prime foto offrono, inoltre, uno sguardo all'irresistibile look di Zalone nella pellicola scritta a quattro mani da Nunziante e Zalone che arriva a cinque anni di distanza da Tolo Tolo.

La commedia che svelerà l'ennesima maschera comica dell'attore pugliese campione di incassi arriverà nelle sale dal 25 dicembre distribuita da Medusa Film e prodotta da Indiana Production con Medusa Film e in collaborazione con MZL e Netflix.

Le prime foto del film

Il look di Checco Zalone in Buen Camino

Zalone sul set col regista Gennaro Nunziante

Buen Camino: una scena della piscina

La trama ufficiale di Buen Camino

Nella commedia in uscita a Natale, Checco Zalone conduce un'esistenza agiata in quanto figlio unico di Eugenio Zalone, un ricchissimo produttore di divani. Le sue giornate trascorrono nella piscina delle due ville lussuose, servito da uno stuolo di domestici filippini, insieme alla giovanissima fidanzata, una modella messicana, o in vacanza sul suo yacht in compagnia di amici con i quali condivide la passione del non voler lavorare. Una vita invidiabile? Non proprio.

Qualcosa manca a Checco: la figlia minorenne Cristal, chiamata così in onore delle famose bollicine francesi, scomparsa all'improvviso senza lasciare traccia. Chiamato d'urgenza a Roma dalla ex moglie Linda, si ritrova per la prima volta ad affrontare le responsabilità della sua paternità mettendosi sulle tracce della ragazzina. Compito parecchio complicato visto che di Cristal e della sua vita non sa assolutamente niente. In suo soccorso giunge però Corina, la migliore amica di Cristal, che Checco riesce a corrompere e farle confessare che la figlia è partita per la Spagna.

Checco scopre così che Cristal ha deciso di percorrere da pellegrina il cammino di Santiago di Compostela, 800 chilometri a piedi nel tentativo di dare un senso alla sua vita. Una distanza folle, che Checco giudica folle, ma che suo malgrado sarà costretto ad intraprendere. Tra sentieri assolati, montagne fredde e piovose, passando per piccoli paesi sperduti, mangiando quel che capita e dormendo in ostelli fatiscenti e carichi di pellegrini, Checco proverà a ricomporre la sua relazione con Cristal.