Checco Zalone: il poster ufficiale di Tolo Tolo, il suo nuovo film

Checco Zalone sta per tornare: ad annunciarlo il poster di Tolo Tolo, suo prossimo film che, girato tra Italia e Africa, arriverà nelle sale durante le feste, il 1° gennaio 2020.

Checco Zalone tornerà così a 4 anni di distanza da quel Quo Vado? che nel 2016 aveva infranto qualunque record di incassi con i suoi 70 milioni di euro. Su Tolo Tolo si sa ancora poco, a dispetto della data di uscita imminente (Medusa non ha ancora distribuito il primo trailer): per esempio che il titolo è un riferimento all'espressione usata da un bimbo africano, Tolo Tolo appunto, quando incontra per la prima volta il protagonista. Al centro della trama, non ancora rivelata nei dettagli, ci sarà un viaggio compiuto dal personaggio interpretato da Checco Zalone, nome d'arte di Luca Medici, tra l'Africa e l'Italia. Il progetto comprenderà anche delle canzoni originali scritte dalla star della comicità e uno dei brani si intitolerà Se t'immigra dentro il cuore.

Le riprese si sono svolte in Africa, in Kenya, e si sono poi spostate a Gravina, Bari ed Acquaviva delle Fonti, dove il cast e la troupe sono stati impegnati in una banca, a Palazzo De Mari e nel centro storico del paese. La sceneggiatura del film, scritta in collaborazione con Paolo Virzì, seguirà quanto accade a un comico napoletano minacciato da un boss malavitoso. Al fianco del protagonista ci sarà anche un carabiniere che diventa suo amico e compagno di avventure.