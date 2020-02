Checco Zalone, Helen Mirren: "Vorrei lavorare con lui, adoro l'Italia"

Helen Mirren confessa di voler girare un film in Puglia con Checco Zalone e ricorda l'amore per l'Italia; l'attrice ne ha parlato al Festival di Berlino 2020.

Il premio Oscar Helen Mirren ha confessato la sua passione per Checco Zalone e la Puglia in un'interessante intervista su Corriere della Sera nella quale ripercorre alcune fasi salienti della sua vita privata e professionale

"Vorrei lavorare in qualunque film ambientato in Puglia, adoro Checco Zalone" ha raccontato Mirren, premiata al Festival di Berlino con l'Orso d'Oro alla carriera. L'amore per la Puglia l'ha spinta ad acquistare una casa nel Salento, dove trascorre diverso tempo: "Ho una casa nel Salento facendo una vita normale, partecipo alle feste di paese, vado a fare la spesa, mi dedico al giardinaggio".

Checco Zalone in posa seducente

La star britannica ha ricordato anche il suo legame con il cinema italiano, che nasce in gioventù:"Anna Magnani, Sophia Loren, Monica Vitti in L'avventura di Antonioni, e fu una rivelazione. Lo vidi da ragazza quando facevo la cameriera a Brighton, mi rinchiudevo nei cinema che sapevano di birra e tabacco".

Vincitrice dell'Oscar alla miglior attrice protagonista nel 2007 per The Queen - La regina, Helen Mirrenparteciperà a Fast & Furious 9 - The Fast Saga, diretto da Justin Lin. Lo scorso anno ha interpretato Caterina II di Russia nella miniserie Caterina la Grande e ha recitato in L'inganno perfetto al fianco di Ian McKellen.