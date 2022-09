Checco Zalone torna nei teatri di tutta Italia con il nuovo spettacolo

Dopo i successi cinematografici, in autunno prende il via il nuovo tour teatrale di Checco Zalone, che attraverserà l'Italia con lo spettacolo Amore + Iva.

Checco Zalone torna nei teatri di tutta Italia con il suo nuovo spettacolo e farà tappa anche a Benevento il 25 giugno 2023 all'Arena Musa per chiudere, con un evento speciale, l'edizione 7 del BCT. L'artista sarà in tour per un anno: il debutto a Firenze, il prossimo 8 novembre, nel periodo natalizio lo spettacolo sarà a Milano. Il programma estivo si aprirà ufficialmente il 5 e il 6 maggio sull'iconico palcoscenico dell'Arena di Verona.

Checco Zalone sarà nei teatri e nei palazzetti di tutta Italia con il suo nuovo spettacolo dal titolo _Amore + Iva__, scritto con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino. L'artista pugliese tornerà sul palco undici anni dopo il Resto Umile World Toure dopo aver battuto tutti i record della storia del cinema italiano.

Prodotto da Arcobaleno Tre e MZL, con l'organizzazione generale di Lucio e Niccolò Presta, il nuovo tour di Checco Zalone durerà un anno: il debutto sarà a Firenze il prossimo 8 novembre 2022, mentre nel periodo natalizio lo spettacolo approderà al Teatro degli Arcimboldi di Milano (dal 20 dicembre al 22 gennaio 2023). Il programma estivo si aprirà ufficialmente il 5 e il 6 maggio sull'iconico palcoscenico dell'Arena di Verona che ospiterà le prime date della stagione all'aperto per poi raggiungere Benevento il 25 giugno 2023 nello splendido scenario dell'Arena Musa. Il tour attraverserà tutta la penisola e si concluderà nell'ottobre 2023.

I biglietti per lo spettacolo in programma a Benevento sono già disponibili dalle ore 12:00 di oggi sulla piattaforma TicketOne.

Amore + Iva è uno spettacolo totalmente inedito in cui musica, racconti, imitazioni e parodie saranno accompagnati dall'inconfondibile ironia di uno degli artisti più caleidoscopici e amati dal pubblico italiano.