Amore + IVA stasera su Canale 5: lo spettacolo dei record di Checco Zalone

Stasera su Canale 5 va in onda in prima visione assoluta Amore + IVA: lo spettacolo di Checco Zalone campione di incassi.

Questa sera su Canale 5, in prima serata, i numerosi fan di Checco Zalone avranno l'opportunità di godersi lo spettacolo Amore + IVA, il record-breaking show dell'amato comico pugliese. Un'occasione imperdibile per coloro che non sono riusciti a assistere allo spettacolo in teatro e che ora possono goderselo comodamente dal divano di casa, in compagnia di tutta la famiglia.

Amore + IVA: Il Trionfo di Checco Zalone all'Arena di Verona

Lo spettacolo Amore + IVA in onda stasera, 14 novembre, si arricchisce della suggestiva cornice dell'Arena di Verona, uno scenario straordinario.

Nell'anfiteatro romano, Checco Zalone dipingerà la realtà con la sua tipica ironia, presentando storie avvincenti, imitazioni sorprendenti, note musicali e parodie, il tutto con il suo stile personale e inimitabile. Il suo linguaggio audace e originale, sempre pungente, scava in profondità, regalando al pubblico un'esperienza indimenticabile.

Storie, Imitazioni, e Parodie Uniche

Nel suo spettacolo Checco Zalone regala storie e personaggi che inducono il riso su se stessi e gli altri, declinandoli con creatività attraverso differenti registri. La sua abilità nell'uso dei tempi comici, della gestualità e dell'espressività trasforma ogni performance in un'esperienza completa.

Oltre ad essere un talentuoso attore, è anche cantante e musicista, coinvolgendo il pubblico in un mix di risate e buon umore, ma anche aprendo spazi per la riflessione e talvolta, sorprendentemente, per la commozione.

Insieme a Zalone, sul palco, quattro musicisti (Antonio Iammarino, alle tastiere; Felice Di Turi, alla batteria; Egidio Maggio, alla chitarra; Pierpaolo Giandomenico al basso) e tre performer (Alice Grasso; Kristyna Kachtikova; Maurizio Bousso).

Il Tour di Successo

Il tour di Checco Zalone è iniziato a Firenze, dove Amore +IVA ha debuttato l'8 febbraio 2022. Lo spettacolo all'Arena di verona, registrato il 5 e il 6 maggio, è stato il debutto della della stagione all'aperto.

Chi è Checco Zalone

Luca Medici, noto come Checco Zalone, è un versatile artista italiano che ha iniziato con il personaggio Checco Zalone su Telenorba. Dopo il successo a Zelig, ha raggiunto la fama con Siamo una squadra fortissimi, inno dedicato alla Nazionale Italiana di calcio.

La sua carriera comprende ruoli di comico, attore, showman, imitatore, cantautore, musicista, cabarettista, sceneggiatore e regista.

Nel 2009, debutta al cinema con Cado dalle nubi e presenta il Checco Zalone Show in TV. La sua carriera cinematografica fa segnare record con Che bella giornata nel 2011, seguito da Sole a catinelle nel 2013 e Quo Vado? nel 2016, il film italiano più visto di sempre.

Nel 2020, esordisce come regista con Tolo Tolo, che batte record di incassi nel cinema italiano e gli vale due David di Donatello.