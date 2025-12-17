Checco Zalone come Mattarella: stasera un messaggio natalizio a reti unificate, a che ora e dove vederlo

Il regalo di Natale anticipato di Checco Zalone arriva stasera: ecco quando e dove sintonizzarsi per godersi il messaggio a reti unificate del comico in vista dell'uscita del suo nuovo film, Buen Camino.

Regalo di Natale anticipato da Checco Zalone. Questa sera il comico pugliese sarà protagonista di un evento speciale: un messaggio a reti unificate che sarà visibile su tutti i canali Mediaset.

L'appuntamento è fissato alle ore 21.00: Canale 5, Italia 1, Rete 4, Iris, La5, Cine34, TgCom24, Italia 2, Mediaset Extra, Focus, Top Crime, Twentyseven e Canale 20 trasmetteranno un suo "video-messaggio" molto speciale. Un dono di Natale anticipato in attesa dell'arrivo al cinema, il 25 dicembre, di Buen Camino, la sua nuova fatica cinematografica diretta da Gennaro Nunziante e distribuita da Medusa Film.

Checco Zalone in una scena di Buen Camino

Quali sorprese ci riserva il nuovo film di Checco Zalone?

Uno dei più attesi film di Natale 2025 al cinema, Buen Camino vede riunirsi la coppia composta da Zalone e dal regista Gennaro Nunziante dopo la parentesi Tolo Tolo.

Nel film in arrivo Checco Zalone interpreta... Checco Zalone, figlio di papà di mezza età che conduce un'esistenza agiata grazie al padre Eugenio Zalone, un ricchissimo produttore di divani. Checco passa le giornate nella piscina delle due ville lussuose, servito da uno stuolo di domestici filippini, insieme alla giovanissima fidanzata, una modella messicana, o in vacanza sul suo yacht in compagnia di amici nullafacenti come lui.

Ma quando la figlia minorenne Cristal scompare all'improvviso senza lasciare traccia, il riccone deve correre a Roma dall'ex moglie Linda per affrontare le responsabilità della sua paternità mettendosi alla ricerca della ragazzina. Dopo aver corrotto Corina, la migliore amica di Crystal, Checco scopre che la figlia ha deciso di intraprendere il cammino di Santiago di Compostela per ritrovare se stessa e dare un senso alla sua esistenza. A Checco non resta altro che mettersi in marcia lungo i faticosi 800 chilometri a piedi nel tentativo di riallacciare un rapporto con la figlia che di lui non vuol proprio saperne.

Prodotto da Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli, Buen Camino è una produzione Indiana Production con Medusa Film in collaborazione con MZL e in collaborazione con Netflix realizzata da Indiana Production, una società Vuelta.