Checco Zalone chiude le riprese di Buen Camino: il nuovo film di Gennaro Nunziante a Natale nei cinema

Sono ufficialmente conclusi i lavori sul set del prossimo film con protagonista il comico pugliese, che uscirà durante le festività natalizie.

Primo piano di Checco Zalone
NOTIZIA di 19/10/2025

Si sono concluse a Santiago de Compostela le riprese del nuovo film prodotto e interpretato da Checco Zalone, Buen Camino, diretto da Gennaro Nunziante. Il nuovo film uscirà nelle sale il prossimo 25 dicembre.

Zalone tornerà sul grande schermo con il suo sesto film e dopo aver diretto in prima persona l'ultimo, Tolo Tolo, ha riaffidato le redini della regia a Nunziante, che aveva diretto i primi quattro lungometraggi.

Il messaggio sui social di Checco Zalone

Il comico pugliese ha condiviso sui social un messaggio di ringraziamento alla troupe per la fine delle riprese: "Arrivederci, grazie a tutta la fantastica famiglia di Buen Camino".

Un post da subito inondato di commenti di fan che non vedono l'ora di vedere sul grande schermo a Natale la nuova creazione della coppia Zalone/Nunziante dopo i successi dei primi film che lanciarono Checco Zalone tra i comici di maggior successo sul grande schermo in Italia degli ultimi decenni.

L'accoppiata Checco Zalone/Gennaro Nunziante

Dopo Tolo Tolo, uscito nel 2020, con la regia di Checco Zalone, Gennaro Nunziante è tornato dietro la macchina da presa di un film di Zalone. Il regista barese aveva diretto anche gli esordi del comico in sala.

Checco Zalone : cosa ci fa a Roma? Voci su un nuovo progetto top secret Checco Zalone : cosa ci fa a Roma? Voci su un nuovo progetto top secret

Nel 2009 il debutto con Cado dalle nubi, seguito nel 2011 da Che bella giornata, Sole a catinelle nel 2013 e Quo vado? nel 2016. Il successo di Checco Zalone sul grande schermo è uno dei più importanti nella storia del cinema italiano: i suoi cinque film hanno incassato complessivamente oltre 200 milioni di euro e quattro sono saldamente all'interno della Top 10 dei maggiori incassi nella storia del cinema del Belpaese.

In Buen Camino, Checco Zalone interpreta un uomo ricco e superficiale che si trova costretto a lasciare i suoi privilegi per mettersi a cercare la figlia adolescente scomparsa. Intraprenderà il cammino di Santiago che diventerà un percorso di scoperta e cambiamento.