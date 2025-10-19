Checco Zalone chiude le riprese di Buen Camino: il nuovo film di Gennaro Nunziante a Natale nei cinema

Si sono concluse a Santiago de Compostela le riprese del nuovo film prodotto e interpretato da Checco Zalone, Buen Camino, diretto da Gennaro Nunziante. Il nuovo film uscirà nelle sale il prossimo 25 dicembre.

Zalone tornerà sul grande schermo con il suo sesto film e dopo aver diretto in prima persona l'ultimo, Tolo Tolo, ha riaffidato le redini della regia a Nunziante, che aveva diretto i primi quattro lungometraggi.

Il messaggio sui social di Checco Zalone

Il comico pugliese ha condiviso sui social un messaggio di ringraziamento alla troupe per la fine delle riprese: "Arrivederci, grazie a tutta la fantastica famiglia di Buen Camino".

Un post da subito inondato di commenti di fan che non vedono l'ora di vedere sul grande schermo a Natale la nuova creazione della coppia Zalone/Nunziante dopo i successi dei primi film che lanciarono Checco Zalone tra i comici di maggior successo sul grande schermo in Italia degli ultimi decenni.

L'accoppiata Checco Zalone/Gennaro Nunziante

Dopo Tolo Tolo, uscito nel 2020, con la regia di Checco Zalone, Gennaro Nunziante è tornato dietro la macchina da presa di un film di Zalone. Il regista barese aveva diretto anche gli esordi del comico in sala.

Nel 2009 il debutto con Cado dalle nubi, seguito nel 2011 da Che bella giornata, Sole a catinelle nel 2013 e Quo vado? nel 2016. Il successo di Checco Zalone sul grande schermo è uno dei più importanti nella storia del cinema italiano: i suoi cinque film hanno incassato complessivamente oltre 200 milioni di euro e quattro sono saldamente all'interno della Top 10 dei maggiori incassi nella storia del cinema del Belpaese.

In Buen Camino, Checco Zalone interpreta un uomo ricco e superficiale che si trova costretto a lasciare i suoi privilegi per mettersi a cercare la figlia adolescente scomparsa. Intraprenderà il cammino di Santiago che diventerà un percorso di scoperta e cambiamento.