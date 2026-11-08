Che Tempo Che Fa stasera sul Nove: da Valentino Rossi a Gianna Nannini, tutti gli ospiti di Fabio Fazio

Nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa, il talk show ideato e condotto da Fabio Fazio, in onda stasera, domenica 8 novembre 2026, in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+. Al fianco del conduttore, come sempre, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, per una serata ricca di grandi ospiti, interviste, attualità, cultura e spettacolo.

Anche questa settimana il programma propone un parterre particolarmente ricco, con protagonisti del mondo della musica, dello sport, del cinema, della scienza e del giornalismo. Ecco chi arriverà nello studio di Fabio Fazio e quali saranno i temi al centro della puntata.

Che Tempo Che Fa, gli ospiti di stasera: Valentino Rossi e Gianna Nannini protagonisti

Tra gli ospiti più attesi della serata c'è Valentino Rossi, leggenda vivente del motociclismo, che sarà da Fabio Fazio in occasione dell'uscita della sua autobiografia La mia storia, scritta in collaborazione con Giorgio Terruzzi.

Un'occasione per ripercorrere una carriera straordinaria, costellata di record e successi. Valentino Rossi è infatti l'unico pilota nella storia del Motomondiale ad aver conquistato il titolo in quattro classi differenti: sei Mondiali MotoGP, un Mondiale nella classe 500, uno nella 250 e uno nella 125. Nel suo palmarès figurano anche 89 vittorie nella classe regina, 199 podi tra 500 e MotoGP e 235 podi complessivi in tutte le classi.

Vanessa Scalera e Lino Musella in una scena del film Il fuoco che ti porti dentro

Spazio anche alla musica con Gianna Nannini, che celebra cinquant'anni di successi con il progetto Gianna Gold. Un'iniziativa che accompagnerà l'artista per due anni tra nuova musica e concerti, con un nuovo album, un libro fotografico e il GiannaGold - Celebration Tour - Live 2027, tournée nei palasport italiani ed europei in partenza da marzo 2027.

Nel corso della puntata arriverà anche Vanessa Scalera, protagonista dal 19 novembre al cinema con Il fuoco che ti porti dentro, il nuovo film diretto da Edoardo De Angelis e tratto dal romanzo di Antonio Franchini, vincitore del Premio Campiello. La pellicola è stata presentata in anteprima all'83ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, dove l'attrice ha ricevuto il Premio Pasinetti per la migliore interpretazione femminile.

Atteso in studio anche Sua Eminenza il Cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che presenterà il suo nuovo libro L'infinito nel più piccolo. Ti racconto il Natale.

Corrado Formigli, Fiorenza Sarzanini e Massimo Giannini: tutti gli altri ospiti

La puntata di Che Tempo Che Fa darà ampio spazio anche all'attualità e all'informazione. Tra gli ospiti ci sarà Corrado Formigli, in libreria dal 10 novembre con il nuovo saggio Silenzio stampa.

Con lui anche Fiorenza Sarzanini, condirettrice del Corriere della Sera, Massimo Giannini, editorialista de la Repubblica, e Cecilia Sala, protagonisti di un confronto sui principali temi della politica e dell'attualità.

Per lo spazio dedicato alla scienza e alla ricerca interverranno Franco Locatelli, responsabile del Dipartimento di Oncoematologia dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, in occasione dei Giorni della Ricerca AIRC, e Roberto Burioni, professore ordinario di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele.

Torneranno infine due volti amatissimi della televisione e della musica italiana: Mara Maionchi e Orietta Berti, pronte ad arricchire la serata con la loro presenza e la loro esperienza.